La sonde embarque également l’instrument MEGANE de la NASA, un spectromètre à rayons gamma et neutrons qui doit repérer la présence d’éléments légers comme l’hydrogène. Ce point est crucial, et doit nous éclairer sur les origines de Phobos. En effet, ces éléments s’évaporent facilement quand la température monte.

Si la lune est née d’un impact géant, les débris projetés dans l’espace auraient été portés à très haute température, ils auraient donc presque tous disparu. À l’inverse, un astéroïde venu des confins du Système solaire en contiendrait beaucoup plus. Cette mesure devrait donc nous éclairer sur les origines de la lune