Si votre adresse mail se termine par @yahoo.fr, Yahoo vous demandera bientôt de choisir entre la publicité ciblée et un abonnement à 2,49 euros par mois. L’abonnement réduira le nombre d’annonces sans les faire disparaître, et refuser les deux formules revient à quitter Yahoo Mail.
Pay or consent, c’est ainsi que Yahoo ! a choisi de vous faire choisir, dès l’an prochain. Yahoo appliquera ce changement dans toute l’Union européenne le 18 mars 2027, sept semaines après le Royaume-Uni, où l’échéance est fixée au 28 janvier. L’entreprise explique sur sa page d’aide consacrée au changement que la publicité finance de longue date la gratuité de ses services, et vous ne ferez qu’un seul choix pour Yahoo Mail, Yahoo Actualités, Yahoo Sport, Yahoo Finance et la page d’accueil. Les moins de 18 ans et les abonnés à Yahoo Mail Plus n’auront rien à choisir. Si vous laissez passer la date limite, vos mails ne disparaîtront pas, mais il faudra choisir à la connexion suivante afin de garder l’accès. Avant de payer, mieux vaut savoir ce que ces 2,49 euros changent vraiment, et pourquoi Yahoo peut les réclamer alors que Meta a dû reculer.
2,49 euros pour des publicités moins nombreuses et non ciblées
Le tarif de l’abonnement sans ciblage publicitaire couvre d’un coup tous les services du groupe. Yahoo cessera alors d’exploiter vos données personnelles pour choisir les annonces et ne les transmettra plus à ses partenaires publicitaires. « Vous verrez également moins de publicités sur Yahoo », promet l’entreprise, sans chiffrer cette baisse. Yahoo continuera d’afficher des contenus sponsorisés et des liens d’affiliation, simplement sans tenir compte de votre profil.
Yahoo vend par ailleurs 2,60 euros par mois son offre Yahoo Mail Pro, avec une boîte de réception sans publicité d’après sa fiche contractuelle. Pour onze centimes de plus, vous gagnez donc une messagerie sans annonces, mais l’offre ne porte que sur Yahoo Mail, sans Yahoo Actualités ni Yahoo Finance. L’entreprise cite Mail Plus parmi les abonnements qui dispensent de choisir, sans préciser le sort de Mail Pro.
Si aucune formule ne vous convient, Yahoo propose un assistant de migration gratuit. L’entreprise transférera mails, dossiers, contacts et agenda directement vers un compte Gmail, Outlook ou AOL, et passera par le protocole IMAP pour les autres messageries. Votre adresse en @yahoo ne vous suivra pas, et Yahoo redirigera les nouveaux messages vers la nouvelle pendant sept mois, gratuitement, avant de cesser tout transfert. Le temps de choisir une nouvelle boîte mail gratuite et de prévenir votre banque ou les administrations, ces sept mois ne seront pas de trop.
Yahoo n’est pas soumis aux règles du DMA imposées à Meta
La CNIL a rendu publique en janvier 2024 une amende de 10 millions d’euros contre Yahoo, qui avertissait les utilisateurs de Yahoo Mail décidés à retirer leur consentement aux cookies qu’ils perdraient l’accès à leur messagerie, et le Conseil d’État a confirmé cette sanction en octobre 2025. Aux yeux de l’autorité, lier un service aux cookies publicitaires est légal, à condition que l’utilisateur qui refuse ne subisse aucun préjudice, et une adresse mail est « un élément de la vie privée de son utilisateur ». Avec l’abonnement à 2,49 euros, Yahoo offre aux réfractaires au ciblage une solution payante qu’il ne proposait pas à l’époque.
Meta a dû aller plus loin. Les contrôleurs d’accès désignés par le DMA, dont la maison mère de Facebook, doivent proposer une alternative gratuite quand un utilisateur refuse le croisement de ses données. Bruxelles a obtenu de Meta une option gratuite aux publicités moins personnalisées, proposée depuis janvier 2026, après une amende de 200 millions d’euros en avril 2025. La Commission n’a pas désigné Yahoo contrôleur d’accès, et l’entreprise n’est donc pas tenue de suivre la voie imposée à Meta, note Next.
Les autorités européennes de protection des données gardent malgré tout un œil sur ces formules. Le Comité européen de la protection des données a estimé en avril 2024, dans un avis relayé par la CNIL, qu’un simple choix entre consentement et paiement ne permettait pas, dans la plupart des cas, un consentement valable sur les grandes plateformes en ligne, et il a fortement invité celles-ci à ajouter une option gratuite sans publicité comportementale. Les Britanniques pourront trancher dès décembre 2026, et Yahoo évoque un choix anticipé dans d’autres régions, sans les nommer.
- 1 To d’espace de stockage
- Prise en main très simple