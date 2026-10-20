Le tarif de l’abonnement sans ciblage publicitaire couvre d’un coup tous les services du groupe. Yahoo cessera alors d’exploiter vos données personnelles pour choisir les annonces et ne les transmettra plus à ses partenaires publicitaires. « Vous verrez également moins de publicités sur Yahoo », promet l’entreprise, sans chiffrer cette baisse. Yahoo continuera d’afficher des contenus sponsorisés et des liens d’affiliation, simplement sans tenir compte de votre profil.

Yahoo vend par ailleurs 2,60 euros par mois son offre Yahoo Mail Pro, avec une boîte de réception sans publicité d’après sa fiche contractuelle. Pour onze centimes de plus, vous gagnez donc une messagerie sans annonces, mais l’offre ne porte que sur Yahoo Mail, sans Yahoo Actualités ni Yahoo Finance. L’entreprise cite Mail Plus parmi les abonnements qui dispensent de choisir, sans préciser le sort de Mail Pro.

Si aucune formule ne vous convient, Yahoo propose un assistant de migration gratuit. L’entreprise transférera mails, dossiers, contacts et agenda directement vers un compte Gmail, Outlook ou AOL, et passera par le protocole IMAP pour les autres messageries. Votre adresse en @yahoo ne vous suivra pas, et Yahoo redirigera les nouveaux messages vers la nouvelle pendant sept mois, gratuitement, avant de cesser tout transfert. Le temps de choisir une nouvelle boîte mail gratuite et de prévenir votre banque ou les administrations, ces sept mois ne seront pas de trop.