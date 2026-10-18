Vanniall, créatrice OnlyFans installée à New York, doit sans cesse gérer un signalement ou une procédure d’appel sur Instagram. Son compte, suivi par plus de 100 000 personnes, est actuellement restreint et invisible pour qui n’est pas connecté. Elle a bien du mal aussi à faire retirer les deepfakes hyperréalistes générés à son image. Quand Wired lui a appris que Muse pouvait échanger des messages sexuels avec ses utilisateurs majeurs, elle a trouvé injuste que Meta gagne de l’argent avec une IA sexuellement active, alors que de vrais adultes n’ont pas le droit d’afficher la moindre sensualité.

Tracy Clayton, porte-parole de Meta, a répondu au magazine américain qu’une conversation privée entre un adulte et son agent personnalisé, sur une application interdite aux moins de 18 ans, n’avait rien à voir avec la promotion de services sur un réseau social. Les échanges avec Muse sont d’ailleurs uniquement textuels, sans image ni vidéo.

L’argument ne convainc pas Tony Genius. Il tourne dans des films pour adultes, vend ses contenus sur OnlyFans et en est à son septième compte Instagram en cinq ans. Il ne voit pas pourquoi Meta accepte de réserver une application aux majeurs sans ouvrir d’espace équivalent sur ses réseaux sociaux, et il a trouvé un nom à ce service imaginaire, Instacam.

Jiz Lee, qui gère un compte OnlyFans, a vu Meta signaler plusieurs de ses publications Instagram en vue de leur suppression. Après des années dans l’industrie du porno queer, Jiz Lee estime que les grandes plateformes traitent souvent injustement les personnes queer et trans, et fait remonter une bonne partie de la censure en ligne à la loi FOSTA-SESTA, signée par Donald Trump en avril 2018. Avec ce texte, les plateformes ont perdu une partie de leur protection juridique sur les contenus publiés par leurs utilisateurs, et de nombreux sites ont préféré supprimer les contenus pour adultes. Jiz Lee plaide donc pour la dépénalisation du travail du sexe, qui éviterait à ses yeux l’essentiel de cette censure.