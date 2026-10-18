Meta assume les conversations sexuelles explicites de Muse, son agent IA réservé aux majeurs. Et a contrario, des créatrices et créateurs de contenus pour adultes voient leurs comptes Instagram restreints à répétition, et dénoncent un traitement à deux vitesses.
Meta a lancé son agent IA personnel Muse le 8 septembre aux États-Unis et au Canada, malgré des failles repérées pendant les tests. Ses utilisateurs lui confient leur agenda ou leurs e-mails, et plus de 5 millions d’exemplaires de l’application avaient été téléchargés au 30 septembre. Un journaliste de Wired a obtenu de l’agent des messages sexuels explicites avec de simples requêtes, et Meta lui a confirmé que Muse « ne bloque pas les comportements légaux des adultes ». Souvent sanctionnés sur Instagram dès qu’ils montrent un peu de sensualité, les créatrices et créateurs OnlyFans ne comprennent pas pourquoi une IA aurait droit à ce que Meta refuse à des êtres humains.
Meta réserve l’explicite aux échanges privés avec son agent
Vanniall, créatrice OnlyFans installée à New York, doit sans cesse gérer un signalement ou une procédure d’appel sur Instagram. Son compte, suivi par plus de 100 000 personnes, est actuellement restreint et invisible pour qui n’est pas connecté. Elle a bien du mal aussi à faire retirer les deepfakes hyperréalistes générés à son image. Quand Wired lui a appris que Muse pouvait échanger des messages sexuels avec ses utilisateurs majeurs, elle a trouvé injuste que Meta gagne de l’argent avec une IA sexuellement active, alors que de vrais adultes n’ont pas le droit d’afficher la moindre sensualité.
Tracy Clayton, porte-parole de Meta, a répondu au magazine américain qu’une conversation privée entre un adulte et son agent personnalisé, sur une application interdite aux moins de 18 ans, n’avait rien à voir avec la promotion de services sur un réseau social. Les échanges avec Muse sont d’ailleurs uniquement textuels, sans image ni vidéo.
L’argument ne convainc pas Tony Genius. Il tourne dans des films pour adultes, vend ses contenus sur OnlyFans et en est à son septième compte Instagram en cinq ans. Il ne voit pas pourquoi Meta accepte de réserver une application aux majeurs sans ouvrir d’espace équivalent sur ses réseaux sociaux, et il a trouvé un nom à ce service imaginaire, Instacam.
Jiz Lee, qui gère un compte OnlyFans, a vu Meta signaler plusieurs de ses publications Instagram en vue de leur suppression. Après des années dans l’industrie du porno queer, Jiz Lee estime que les grandes plateformes traitent souvent injustement les personnes queer et trans, et fait remonter une bonne partie de la censure en ligne à la loi FOSTA-SESTA, signée par Donald Trump en avril 2018. Avec ce texte, les plateformes ont perdu une partie de leur protection juridique sur les contenus publiés par leurs utilisateurs, et de nombreux sites ont préféré supprimer les contenus pour adultes. Jiz Lee plaide donc pour la dépénalisation du travail du sexe, qui éviterait à ses yeux l’essentiel de cette censure.
- Tâches complètes de bout en bout
- Contrôles d’accès très détaillés
- Travail autonome en arrière-plan
Des créateurs réclament des comptes sur l’entraînement de Muse
Jiz Lee veut aussi savoir avec quelles données Meta a entraîné son agent, et si des personnes ont été payées pour les fournir. L’industrie du X a tardé à réagir, de l’aveu de Jiz Lee, mais de plus en plus d’entreprises du secteur précisent leur position sur l’IA dans leurs contrats, pour empêcher l’utilisation abusive des données de leurs artistes à des fins d’entraînement.
La méfiance est palpable jusque sur scène. D’après Tony Genius, les entreprises qui font la promotion d’agents IA lors des remises de prix du secteur se font huer. Il craint de voir un jour la pornographie entièrement générée par IA remplacer les acteurs et actrices humains. Pour lui, les créateurs indépendants peuvent malgré tout gagner du temps avec les outils actuels, par exemple pour découper automatiquement des extraits vidéo destinés aux réseaux sociaux. Il est même prêt à travailler avec une entreprise tech sur un double numérique à son image, avec lequel ses fans pourraient discuter, à condition que les interprètes ne soient ni exclus du système ni manipulés au moment de l’entraînement. L’humanité et l’authenticité comptent à ses yeux plus que tout dans le lien avec le public.
Vanniall rejette en bloc tout agent IA, et Muse en premier lieu. Meta dispose à son avis de suffisamment d’argent et de données personnelles, et elle n’a qu’un conseil à donner aux internautes. « Arrêtez de télécharger cette application », lance-t-elle.