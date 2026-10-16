Autre scénario décrit par Check Point Research, un site usurpant DocuSign présentait un document à consulter, à condition de mettre à jour son logiciel de lecture. Un clic sur « Continuer » suffisait à installer FleetDeck, un outil légitime de surveillance et de gestion à distance, détournable pour s'inviter dans l'appareil. Il n'y avait absolument aucune faille logicielle là-dedans. Ces attaques jouent en fait sur la confiance et l'urgence, avec des logos convaincants, des noms de domaine trompeurs et des installations d'apparence légitime. Omer Dembinsky, responsable de la recherche sur les données chez Check Point Research, explique que le phishing de marque « entre dans une nouvelle phase », car l'IA générative permet de produire en masse des e-mails crédibles et des sites clonés. L'éditeur appelle donc les entreprises à stopper ces messages avant qu'ils n'atteignent la boîte de réception , et à débusquer les faux sites avant que leurs clients ne tombent dessus.