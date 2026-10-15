La Mu-so Utopia se positionne notamment au-dessus de la Focal Mu-so Hekla, qui propose déjà quinze haut-parleurs et du Dolby Atmos pour 3 300 €. Naim mise principalement sur des composants acoustiques plus sophistiqués pour justifier les 1 700 € supplémentaires.



À ce niveau de prix, il devient également possible de constituer une installation hi-fi ou home cinéma avec plusieurs enceintes, offrant davantage de liberté pour les disposer dans la pièce ou faire évoluer son équipement. Un point à considérer pour un système tout-en-un dont les fonctions connectées pourraient vieillir plus rapidement que les haut-parleurs.



La Mu-so Utopia s'adresse donc avant tout à ceux qui recherchent un système audio haut de gamme, compact dans son principe, simple à installer.