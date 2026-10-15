Quinze haut-parleurs, du Dolby Atmos et 720 W de puissance cumulée : avec la Mu-so Utopia, Naim et Focal veulent réunir musique et cinéma dans un seul appareil. Une proposition ambitieuse, affichée à 5 000 €.
Une seule enceinte pour écouter de la musique et profiter d'un son immersif devant son téléviseur : voilà le pari de Naim avec sa nouvelle Mu-so Utopia. Développée avec le fabricant français Focal, elle emprunte plusieurs technologies à ses enceintes hi-fi les plus prestigieuses.
L'appareil reste imposant, avec son châssis en aluminium d'un mètre de large et ses 15,5 kg. Mais derrière ce format se cache une conception particulièrement ambitieuse.
Quinze haut-parleurs pour recréer une scène sonore immersive
La Mu-so Utopia réunit quinze haut-parleurs, dont plusieurs spécialement développés par Focal. Les tweeters, chargés de reproduire les aigus, bénéficient d'une amplification distincte de celle utilisée pour les autres haut-parleurs. L'ensemble totalise 720 W, une puissance qui ne garantit toutefois pas, à elle seule, une meilleure qualité sonore.
Compatible Dolby Atmos, l'enceinte utilise des haut-parleurs orientés dans différentes directions et des traitements numériques pour créer une impression de son surround. Une approche qui ne remplace pas nécessairement de véritables enceintes arrière.
Son système ADAPT adapte la restitution à la pièce à partir des distances renseignées dans l'application, sans mesure automatique par microphone. L'enceinte dispose aussi d'un port HDMI pour le téléviseur, d'une entrée optique et d'une sortie pour caisson de basses. Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect et AirPlay 2 complètent les possibilités de streaming musical.
Une installation simplifiée, mais à quel prix ?
La Mu-so Utopia se positionne notamment au-dessus de la Focal Mu-so Hekla, qui propose déjà quinze haut-parleurs et du Dolby Atmos pour 3 300 €. Naim mise principalement sur des composants acoustiques plus sophistiqués pour justifier les 1 700 € supplémentaires.
À ce niveau de prix, il devient également possible de constituer une installation hi-fi ou home cinéma avec plusieurs enceintes, offrant davantage de liberté pour les disposer dans la pièce ou faire évoluer son équipement. Un point à considérer pour un système tout-en-un dont les fonctions connectées pourraient vieillir plus rapidement que les haut-parleurs.
La Mu-so Utopia s'adresse donc avant tout à ceux qui recherchent un système audio haut de gamme, compact dans son principe, simple à installer.