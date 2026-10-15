Dans ses notes de mise à jour du 14 octobre, Google annonce que les installations Philips Hue équipées d'un pont compatible peuvent désormais basculer automatiquement vers le contrôle local Matter.

Concrètement, les commandes envoyées depuis Google Home peuvent transiter directement par le réseau domestique, plutôt que de dépendre systématiquement de serveurs distants. Pour allumer une ampoule, modifier sa luminosité ou changer sa couleur, ce chemin plus direct doit permettre de réduire les délais de réaction.

Google promet ainsi une meilleure réactivité et une fiabilité accrue. Le constructeur ne fournit toutefois aucune mesure permettant de quantifier ces progrès. Les bénéfices réels dépendront notamment de la configuration du réseau domestique.

L'autre avantage concerne la continuité du service. Lorsque les équipements compatibles peuvent communiquer localement, certaines commandes restent envisageables même en cas de coupure de la connexion Internet. Il ne faut cependant pas en déduire que toutes les fonctionnalités de Google Home ou de Philips Hue deviennent indépendantes du cloud.

La bonne nouvelle, c'est surtout que la transition s'effectue en arrière-plan, sans nouvel appairage. Les utilisateurs n'ont donc pas à supprimer leurs ampoules de Google Home pour les ajouter à nouveau.