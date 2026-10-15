Google améliore le fonctionnement des ampoules Philips Hue dans son application Maison grâce au protocole Matter. Une mise à jour automatique promet des commandes plus rapides et plus fiables, sans avoir à reconfigurer son installation.
Une ampoule connectée qui met plusieurs secondes à s'allumer, ce n'est jamais très agréable. Et lorsque la connexion Internet fait des siennes, les commandes deviennent parfois franchement capricieuses. Google entend améliorer la situation pour les utilisateurs de Philips Hue avec une mise à jour de son application Google Home. Le constructeur active désormais automatiquement le contrôle local des ponts Hue existants, en s'appuyant sur Matter. Une évolution assez discrète, mais qui pourrait rendre l'éclairage connecté plus agréable au quotidien. Le tout sans demander aux utilisateurs de toucher à leurs réglages.
Google Home passe au contrôle local des ampoules Philips Hue
Dans ses notes de mise à jour du 14 octobre, Google annonce que les installations Philips Hue équipées d'un pont compatible peuvent désormais basculer automatiquement vers le contrôle local Matter.
Concrètement, les commandes envoyées depuis Google Home peuvent transiter directement par le réseau domestique, plutôt que de dépendre systématiquement de serveurs distants. Pour allumer une ampoule, modifier sa luminosité ou changer sa couleur, ce chemin plus direct doit permettre de réduire les délais de réaction.
Google promet ainsi une meilleure réactivité et une fiabilité accrue. Le constructeur ne fournit toutefois aucune mesure permettant de quantifier ces progrès. Les bénéfices réels dépendront notamment de la configuration du réseau domestique.
L'autre avantage concerne la continuité du service. Lorsque les équipements compatibles peuvent communiquer localement, certaines commandes restent envisageables même en cas de coupure de la connexion Internet. Il ne faut cependant pas en déduire que toutes les fonctionnalités de Google Home ou de Philips Hue deviennent indépendantes du cloud.
La bonne nouvelle, c'est surtout que la transition s'effectue en arrière-plan, sans nouvel appairage. Les utilisateurs n'ont donc pas à supprimer leurs ampoules de Google Home pour les ajouter à nouveau.
Une mise à jour bienvenue pour les installations existantes
Philips Hue prend déjà en charge Matter depuis plusieurs années. Les ponts Hue Bridge et Bridge Pro permettent notamment d'intégrer les éclairages de la marque à différents écosystèmes domotiques. La nouveauté annoncée par Google concerne donc la manière dont sa plateforme communique avec ces installations, et non l'arrivée de Matter chez Philips Hue.
Un hub Google Home compatible Matter reste nécessaire pour profiter de cette évolution. Google ne précise pas quelles générations de ponts Hue sont effectivement prises en charge au-delà de sa référence générale aux modèles existants.
La mise à jour apporte également des améliorations plus larges au contrôle des appareils Matter, ainsi qu'une interface revue pour les éclairages, prises et interrupteurs connectés d'autres fabricants. Google promet notamment des réglages plus agréables pour la luminosité et les couleurs.
Concernant la disponibilité, Google ne mentionne aucune restriction géographique dans son annonce, mais ne précise pas non plus à quel moment chaque installation bénéficiera du changement. Les utilisateurs français devront donc éventuellement patienter pendant le déploiement.
Pour ceux qui possèdent déjà plusieurs ampoules Hue et un équipement Google Home compatible, l'amélioration a au moins un mérite : elle ne nécessite aucun nouvel achat ni manipulation supplémentaire. Reste à vérifier si cette optimisation sera aussi perceptible au quotidien que Google le promet.