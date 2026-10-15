Pour un photographe ou un graphiste, il sera donc possible d'ajuster ses photos ou de préparer une maquette en déplacement et au stylet tout en retrouvant ses fichiers synchronisés depuis le Mac ou le PC Windows. Rappelons qu'Apple devrait dévoiler le nouvel iPad mini en fin de mois.

Si la suite Affinity est gratuite, une partie de cette dernière reste toutefois liée à Canva. Les fonctions d’IA d’Affinity sont rattachées à l’abonnement Canva Pro, proposé à 110 € par an pour une personne, lequel inclut un “accès à Affinity avec l’IA”. Concrètement, cet abonnement donne accès à Canva AI Studio, intégré directement au logiciel. On y retrouve des sélections assistées par IA pour isoler un sujet, l'édition générative pour des retouches ciblées et la génération d’images personnalisées. Le logiciel lui-même reste gratuit.