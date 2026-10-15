Selon un mailing officiel, Affinity lancera sa suite créative sur iPad en novembre. Retouche photo, dessin vectoriel et mise en page vont aussi passer sur la tablette d'Apple.
L'éditeur ne donne pas de date précise, mais l'attente se compte désormais en semaines. Gratuite depuis environ un an, la suite est déjà disponible sur Mac et Windows.
Retouche, dessin, mise en page : la même suite, version tablette
Affinity Studio regroupe trois métiers dans un seul logiciel. L'application combine la retouche photo (l'équivalent d'Adobe Photoshop), le dessin vectoriel (inspiré de InDesign) et la mise en page (à l'instar d'Acrobat). Une personne peut ainsi corriger une photo, dessiner un visuel, puis monter la page qui accueille les deux, sans changer de logiciel en route.
L'annonce arrive après un automne 2025 agité pour Affinity. Début octobre 2025, plusieurs utilisateurs craignaient un dépôt de bilan de l'entreprise après la fermeture de la boutique et des forums d'Affinity. Le 30 octobre, nous rapportions qu'Affinity, rachetée par Canva en 2024, passait finalement à la gratuité à vie, que Photo, Designer et Publisher fusionnaient en une seule application et que les créations pouvaient s'exporter vers la plateforme de design en ligne. Affinity avait promis une version optimisée pour iPad et dans son dernier mailing, l'entreprise précise désormais que celle-ci verra le jour le mois prochain.
Pour un photographe ou un graphiste, il sera donc possible d'ajuster ses photos ou de préparer une maquette en déplacement et au stylet tout en retrouvant ses fichiers synchronisés depuis le Mac ou le PC Windows. Rappelons qu'Apple devrait dévoiler le nouvel iPad mini en fin de mois.
Si la suite Affinity est gratuite, une partie de cette dernière reste toutefois liée à Canva. Les fonctions d’IA d’Affinity sont rattachées à l’abonnement Canva Pro, proposé à 110 € par an pour une personne, lequel inclut un “accès à Affinity avec l’IA”. Concrètement, cet abonnement donne accès à Canva AI Studio, intégré directement au logiciel. On y retrouve des sélections assistées par IA pour isoler un sujet, l'édition générative pour des retouches ciblées et la génération d’images personnalisées. Le logiciel lui-même reste gratuit.