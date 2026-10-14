Développé en Chine et initialement distribué sous licence open source, ARTEX permet de confier à l'intelligence artificielle une partie du travail habituellement réalisé par un spécialiste en cybersécurité. Recherche de vulnérabilités, vérification de leur exploitabilité, enchaînement des opérations : le logiciel s'appuie sur des modèles de langage pour mener ces tâches sans solliciter son utilisateur à chaque étape. Conçu pour évaluer la sécurité de systèmes informatiques, il peut également être détourné à des fins malveillantes.

Dans cette campagne, le pirate utilisait principalement DeepSeek v4.1-flash pour faire fonctionner ARTEX. Il avait également recours à Claude Code, un environnement permettant de réaliser des tâches informatiques avec l'aide de l'IA, et utilisait deux autres modèles, GLM-5.3 et Grok 4.6, lors de sessions complémentaires. Les fichiers analysés par CrowdStrike témoignent ainsi d'une activité soutenue contre plusieurs établissements financiers entre fin septembre et début octobre, sans permettre de déterminer quelle part des intrusions a été exécutée de manière autonome.

En examinant les infrastructures utilisées, les chercheurs sont remontés jusqu'à deux serveurs contrôlés par le pirate. Le premier hébergeait ARTEX, tandis que le second, situé à Hong Kong, servait de point central à ses opérations. Plusieurs répertoires y étaient accessibles publiquement, contenant des documents particulièrement compromettants pour leur propriétaire.