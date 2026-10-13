Pour Netflix, l’Espagne est un marché de choix en 2030, puisque le pays accueillera le tournoi avec le titre de champion du monde. La Roja a battu l’Argentine en finale du Mondial 2026, le 19 juillet, devant Bela Bajaria. « Cette année, j’étais au stade lorsque l’Espagne a soulevé le trophée », a raconté la directrice des contenus de Netflix dans le communiqué.

Les abonnés de la plateforme devront cependant partager une partie du spectacle. Netflix proposera en streaming gratuit un match par journée, et cédera à une chaîne nationale en clair un lot avec toutes les rencontres de la Roja et le dernier carré, finale comprise. Le nom de cette chaîne sera connu plus tard, selon la plateforme.

Derrière ce partage, il y a une obligation légale. En Espagne, les matchs de la sélection et la finale d’une Coupe du monde doivent être diffusés en clair, en vertu de la législation espagnole sur les événements d’intérêt général. Netflix va plus loin avec les deux demi-finales et le match gratuit de chaque journée.

De l'autre côté des Pyrénées, les matchs des Bleus, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde sont aussi des événements super importants, au sens d’un décret de 2004 toujours en vigueur. Quel que soit le détenteur des droits, ces rencontres doivent donc être accessibles sur une chaîne gratuite.