Les abonnés espagnols de Netflix pourront regarder en direct les 104 matchs de la Coupe du monde 2030, coorganisée par leur pays avec le Portugal et le Maroc. En France, la plateforme n’aura aucun match à proposer, car M6 et beIN Sports ont acquis avant elle les droits de ce Mondial du centenaire.
¡ Y viva España ! Quatre mois après la sortie du jeu vidéo officiel de la Coupe du monde 2026 sur son service, Netflix entre cette fois sur le terrain. Le géant du streaming retransmettra en Espagne et en Andorre l’intégralité du Mondial 2030, avec des émissions autour de chaque rencontre et un résumé quotidien les jours de match, d’après son communiqué publié ce mardi. Les cent ans de la première Coupe du monde, disputée en Uruguay en 1930, seront célébrés lors de ce tournoi. Et en France, les abonnés de Netflix verront-ils un jour le Mondial sur la plateforme ?
Netflix contraint de céder une partie du Mondial à une chaîne gratuite
Pour Netflix, l’Espagne est un marché de choix en 2030, puisque le pays accueillera le tournoi avec le titre de champion du monde. La Roja a battu l’Argentine en finale du Mondial 2026, le 19 juillet, devant Bela Bajaria. « Cette année, j’étais au stade lorsque l’Espagne a soulevé le trophée », a raconté la directrice des contenus de Netflix dans le communiqué.
Les abonnés de la plateforme devront cependant partager une partie du spectacle. Netflix proposera en streaming gratuit un match par journée, et cédera à une chaîne nationale en clair un lot avec toutes les rencontres de la Roja et le dernier carré, finale comprise. Le nom de cette chaîne sera connu plus tard, selon la plateforme.
Derrière ce partage, il y a une obligation légale. En Espagne, les matchs de la sélection et la finale d’une Coupe du monde doivent être diffusés en clair, en vertu de la législation espagnole sur les événements d’intérêt général. Netflix va plus loin avec les deux demi-finales et le match gratuit de chaque journée.
De l'autre côté des Pyrénées, les matchs des Bleus, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde sont aussi des événements super importants, au sens d’un décret de 2004 toujours en vigueur. Quel que soit le détenteur des droits, ces rencontres doivent donc être accessibles sur une chaîne gratuite.
Pas de Mondial 2030 sur Netflix pour les abonnés français ?
La réponse est non pour 2030, car la FIFA a vendu en deux temps les droits français du tournoi. Elle a d’abord confié au groupe M6, en mars 2024, les droits en clair des éditions 2026 et 2030 en France, à Monaco, en Andorre et dans les outre-mer, avec 54 matchs par tournoi. Cet été, pendant le Mondial 2026, ces rencontres étaient aussi accessibles gratuitement sur M6+, la plateforme de streaming du groupe.
La chaîne beIN Sports détient de son côté l’intégralité des 104 matchs. Elle a obtenu en février 2026 les droits payants des deux éditions, au terme d’un bras de fer avec la chaîne Ligue 1+, et les abonnés français de Netflix n’ont donc aucune fenêtre possible sur ce tournoi.
Avec la FIFA, Netflix détient aussi les droits des Coupes du monde féminines 2027 et 2031, mais seulement aux États-Unis et au Canada. La plateforme garde malgré tout un œil sur les prochaines éditions masculines. Gabe Spitzer, vice-président chargé du sport chez Netflix, a confié en mai son intérêt pour le Mondial 2030 lors d’un podcast. « Nous voulons des droits mondiaux quand nous pouvons les obtenir », a-t-il expliqué. Aux États-Unis, Netflix est d’ailleurs candidate aux droits des éditions 2030 et 2034, avec Disney et YouTube.
En Andorre, M6 détient les droits en clair du Mondial 2030 depuis 2024, et Netflix des droits exclusifs depuis ce mardi.