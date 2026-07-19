Les plateformes de télévision en ligne ne proposent généralement pas le même catalogue dans tous les pays. M6+ vérifie notamment la localisation de l’internaute à partir de son adresse IP, ce qui peut empêcher l’accès au direct français pendant un séjour à l’étranger.

La première solution consiste donc à se tourner vers le diffuseur officiel du pays dans lequel on se trouve. En Espagne, la finale sera retransmise gratuitement sur La 1 et RTVE Play, avec une prise d’antenne avant le coup d’envoi.

Selon votre localisation, d’autres chaînes nationales peuvent également posséder les droits de la compétition. Il reste préférable de vérifier leur programmation avant le match, les droits numériques pouvant différer de ceux de la télévision linéaire.