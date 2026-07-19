L’Espagne et l’Argentine se retrouvent ce dimanche 19 juillet pour la finale de la Coupe du monde 2026. La rencontre sera diffusée gratuitement en France, mais son accès peut se compliquer pour les vacanciers et expatriés en raison des restrictions géographiques appliquées par les plateformes. Chaînes disponibles, streaming, VPN et précautions techniques : voici les solutions pour ne pas manquer le dernier match du tournoi.
Après avoir écarté la France en demi-finale, l’Espagne tentera de décrocher une deuxième étoile mondiale face à l’Argentine, tenante du titre. L’Albiceleste a, de son côté, obtenu son billet en renversant l’Angleterre.
Espagne – Argentine : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la finale ?
La finale se disputera au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey. Le coup d’envoi est prévu à 21 heures, heure française, tandis que la prise d’antenne de M6 commencera quelques minutes plus tôt.
En France, la finale sera proposée gratuitement sur M6. Les internautes pourront également suivre la rencontre en direct sur M6+, depuis un navigateur, un smartphone, une tablette ou un appareil compatible avec l’application.
Les abonnés pourront aussi se tourner vers beIN SPORTS, diffuseur de l’intégralité des 104 rencontres de cette Coupe du monde. M6 aura pour sa part proposé 54 affiches en clair au cours de la compétition.
Comment regarder Espagne – Argentine depuis l’étranger ?
Les plateformes de télévision en ligne ne proposent généralement pas le même catalogue dans tous les pays. M6+ vérifie notamment la localisation de l’internaute à partir de son adresse IP, ce qui peut empêcher l’accès au direct français pendant un séjour à l’étranger.
La première solution consiste donc à se tourner vers le diffuseur officiel du pays dans lequel on se trouve. En Espagne, la finale sera retransmise gratuitement sur La 1 et RTVE Play, avec une prise d’antenne avant le coup d’envoi.
Selon votre localisation, d’autres chaînes nationales peuvent également posséder les droits de la compétition. Il reste préférable de vérifier leur programmation avant le match, les droits numériques pouvant différer de ceux de la télévision linéaire.
Utiliser un VPN : ce qu’il faut savoir avant le match
Un VPN crée une connexion chiffrée entre l’appareil et un serveur distant. En sélectionnant un serveur situé en France, l’utilisateur obtient une adresse IP française, ce qui peut lui permettre de retrouver les services habituellement accessibles depuis son domicile.
La manipulation est relativement simple :
- installer l’application VPN sur l’ordinateur, le smartphone ou le téléviseur compatible
- sélectionner un serveur situé en France
- ouvrir M6+ ou le service auquel l’utilisateur est déjà abonné
- vérifier que le direct se lance correctement
Le VPN ne remplace toutefois ni un compte utilisateur ni un éventuel abonnement. Il ne garantit pas non plus l’accès à toutes les plateformes : certaines détectent et bloquent régulièrement les adresses associées à ces services. Son utilisation peut enfin contrevenir aux conditions contractuelles du diffuseur, même lorsque le VPN lui-même est légal dans le pays concerné.
Dans quelques États, l’usage des VPN est par ailleurs encadré ou restreint. Une vérification de la réglementation locale reste donc nécessaire avant le départ.
Quel VPN privilégier pour regarder la finale ?
Pour un direct sportif, la vitesse brute n’est pas le seul critère à prendre en compte. Le service doit également proposer des serveurs proches de l’utilisateur, des applications adaptées à ses appareils et une connexion suffisamment stable pour conserver une image en haute définition.
Les principaux points à examiner sont les suivants :
- la présence de serveurs dans le pays du diffuseur
- la compatibilité avec Windows, macOS, Android, iOS et les téléviseurs connectés
- la disponibilité d’une application pour Android TV ou Fire TV
- le nombre de connexions simultanées
- la politique de confidentialité
- la durée de la garantie de remboursement
- les performances réelles en streaming
Sur un téléviseur ne prenant pas directement en charge les applications VPN, il faudra passer par un boîtier compatible, partager l’écran depuis un appareil mobile ou configurer le service sur le routeur. Cette dernière méthode est plus technique et peut également réduire le débit disponible.
Cette finale opposera deux sélections déjà championnes du monde : l’Espagne, sacrée en 2010, et l’Argentine, tenante du titre. Ce soir, l’une d’elles conclura la première Coupe du monde à 48 équipes avec une nouvelle étoile.