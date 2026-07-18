Après leur défaite face à l'Espagne en demi-finale, les Bleus ont encore un objectif : terminer sur le podium de la Coupe du monde 2026. Samedi, l'équipe de France affronte l'Angleterre dans le match pour la troisième place, à Miami. Le coup d'envoi sera donné à 23 heures (heure française).
La rencontre opposant la France à l'Angleterre ce samedi 18 juillet est diffusée gratuitement en clair, mais toutes les solutions de diffusion ne se valent pas. Entre la TNT, les box des opérateurs et les plateformes de streaming, la qualité d'image et surtout le décalage avec le direct peuvent varier de plusieurs secondes.
France – Angleterre : sur quelle chaîne regarder le match ?
Les supporters peuvent suivre la petite finale gratuitement sur M6, qui retransmet tous les matchs de l'équipe de France durant cette Coupe du monde 2026. La rencontre est également disponible en streaming sur M6+.
Les abonnés beIN SPORTS peuvent aussi regarder le match sur beIN SPORTS 1, avec les émissions d'avant et d'après-match. La chaîne est le seul diffuseur à proposer l'intégralité des 104 rencontres de la compétition.
- Bonne couverture sportive
- Interface utilisateur claire
- Qualité vidéo élevée
- Abonnements coûteux
- Publicités intrusives
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TNT, box ou streaming : quelle solution est la plus rapide ?
Si vous souhaitez éviter d'entendre les cris du voisin avant de voir un but, le mode de réception a son importance.
La TNT, via une antenne râteau reliée directement au téléviseur, reste généralement la solution la plus proche du direct. Elle évite les étapes d'encodage et de mise en mémoire tampon imposées par la diffusion sur Internet.
Viennent ensuite les box TV des opérateurs (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR), qui ajoutent quelques secondes de latence selon le réseau et le décodeur utilisé.
Enfin, M6+, comme la plupart des plateformes de streaming, peut afficher un retard plus important en raison du buffering nécessaire pour garantir une lecture fluide. Les abonnés qui regardent le match via beIN SPORTS sur l'application CANAL+ peuvent toutefois réduire cet écart grâce au mode Direct basse latence, disponible sur les appareils compatibles.
Les vérifications à faire avant le coup d’envoi
À la rédaction de Clubic, notre méthode est simple avant un grand direct : ouvrir l’application suffisamment tôt, vérifier que le compte est bien connecté, lancer une vidéo de test, puis contrôler le son, la qualité d’image et les sous-titres.
Rien de très spectaculaire, mais ces quelques minutes de préparation évitent souvent de manquer le début de la rencontre à cause d’un mot de passe oublié, d’une mise à jour ou d’un problème de diffusion.
À vérifier avant 22h50
- l’application installée et à jour sur le téléviseur, le mobile ou le navigateur ;
- le compte M6+ ou le service local déjà connecté ;
- un débit suffisant pour regarder le match en streaming ;
- la langue des commentaires et la disponibilité des sous-titres ;
- le bon fonctionnement du câble HDMI, de Chromecast, d’AirPlay ou de la box opérateur.
Comment regarder France – Angleterre depuis l'étranger ?
Si vous êtes en déplacement ce week-end ou déjà en vacances à l'étranger, plusieurs diffuseurs proposent la rencontre gratuitement (et en langue française) selon les pays :
- France : M6 et M6+, ou beIN SPORTS pour les abonnés
- Belgique : La Une (RTBF) et la plateforme Auvio
- Suisse : RTS 2 et Play RTS
Depuis un autre pays : un VPN compatible peut permettre d'accéder aux plateformes de diffusion auxquelles vous avez légitimement accès, sous réserve de respecter leurs conditions d'utilisation.
Il ne reste plus qu'à dire : « Allez les Bleus » !