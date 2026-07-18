Si vous souhaitez éviter d'entendre les cris du voisin avant de voir un but, le mode de réception a son importance.

La TNT, via une antenne râteau reliée directement au téléviseur, reste généralement la solution la plus proche du direct. Elle évite les étapes d'encodage et de mise en mémoire tampon imposées par la diffusion sur Internet.

Viennent ensuite les box TV des opérateurs (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR), qui ajoutent quelques secondes de latence selon le réseau et le décodeur utilisé.

Enfin, M6+, comme la plupart des plateformes de streaming, peut afficher un retard plus important en raison du buffering nécessaire pour garantir une lecture fluide. Les abonnés qui regardent le match via beIN SPORTS sur l'application CANAL+ peuvent toutefois réduire cet écart grâce au mode Direct basse latence, disponible sur les appareils compatibles.