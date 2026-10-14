Côté prix, la France est 16e position pour l'accessibilité financière d'Internet. À titre de comparaison, nous rapportions en 2023 qu'elle prenait la 1ere place du même classement : 54 minutes de travail par mois suffisaient pour payer un abonnement fixe, et elle était 13e en sécurité électronique. Il faut aujourd'hui 1 heure et 7 minutes pour s'offrir un abonnement Internet fixe (28e rang) et 34 minutes pour un forfait de data mobile, contre 18 minutes l'an dernier (de la 4e à la 16e place). À titre de repère, la Bulgarie est à 11 minutes et 46 secondes pour le fixe, la Slovénie à 15 minutes et 10 secondes pour le mobile. La qualité de la connexion, elle, gagne une place (13e).