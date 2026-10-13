Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, le mardi 13 octobre 2026, c'est la Journée nationale de la résilience. Et à cette occasion, l'alerte FR-Alert a été envoyée ou le sera dans la journée à des habitants de nombreux départements du pays.

Pour ceux qui n'étaient pas à au fait du programme, les autorités ont appelé les habitants à ne pas paniquer. « Pas d'inquiétude, il s'agira d'un exercice destiné à tester les dispositifs d'alerte et de sécurité » a ainsi précisé la Préfecture de Corrèze, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.