Aujourd'hui, les téléphones de beaucoup de Français reçoivent ou vont recevoir une alerte. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un exercice !
La France a déployé depuis 2022 son dispositif dit FR-Alert, qui permet d'envoyer une alerte sur les smartphones de toutes les personnes concernées sur une zone, en utilisant les ondes radio. Un système qui permet de prévenir les Français en cas de danger, sauf aujourd'hui, ne vous inquiétez pas !
Un message d'alerte envoyé à de nombreux français durant cette Journée nationale de la résilience
Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, le mardi 13 octobre 2026, c'est la Journée nationale de la résilience. Et à cette occasion, l'alerte FR-Alert a été envoyée ou le sera dans la journée à des habitants de nombreux départements du pays.
Pour ceux qui n'étaient pas à au fait du programme, les autorités ont appelé les habitants à ne pas paniquer. « Pas d'inquiétude, il s'agira d'un exercice destiné à tester les dispositifs d'alerte et de sécurité » a ainsi précisé la Préfecture de Corrèze, dans un message publié sur ses réseaux sociaux.
Le Nord et le Pas-de-Calais vont recevoir une alerte le jeudi 15 octobre
À noter qu'il s'agit d'une alerte qui touchent les zones accueillant un site sensible. En Seine-et-Marne ainsi, « le FR-Alert sera mis en œuvre sur l'ensemble des zones concernées par un site Seveso doté d'un plan particulier d'intervention ». En Maine-et-Loire, cela a concerné l'usine chimique Zach Systems, près d'Angers, quand en Saône-et-Loire, seule la commune de Gueugnon (où existe une installation Seveso seuil haut) doit recevoir une alerte.
À noter par ailleurs que la mise à l'essai de ce dispositif va connaître une autre séquence, qui va toucher cette fois les départements du Nord et du Pas-de-Calais, le jeudi 15 octobre. Pour le premier, il s'agira d'une alerte pour la zone à 2 kilomètres autour de l'usine Kuhlmann de Loos, et pour le second, un périmètre de 1,6 kilomètre autour du site industriel Croda de Chocques.