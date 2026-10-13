Les 653 km annoncés concernent la version à propulsion. La déclinaison à transmission intégrale, forte de 775 chevaux, affiche pour sa part 602 km, avec la même batterie de 115 kWh. Ces chiffres restent évidemment ceux du cycle WLTP. Sur autoroute, avec sept personnes à bord, leurs bagages et le chauffage ou la climatisation, l’autonomie réelle sera sensiblement inférieure.

La nouveauté la plus intéressante se joue à la borne. Grâce à sa batterie Blade de deuxième génération et à la technologie Flash Charging, l’Atto 8 pourrait en effet passer de 10 à 70% de niveau de charge en cinq minutes seulement, puis atteindre 97% après neuf minutes de charge totale. De quoi réduire sensiblement l’attente dans les stations-service pendant les grands déplacements.

Sur le papier, l’attente commence à se rapprocher d’une pause classique sur une aire d’autoroute. Encore faut-il trouver une borne capable de délivrer une telle puissance. Le constructeur prévoit d’installer 3 000 bornes Flash Charging en Europe d’ici à la fin 2027, et leur déploiement sera déterminant pour transformer cette promesse en avantage réel.