BYD s’attaque aux grands SUV électriques avec un Atto 8 capable d’accueillir sept personnes et de tenir jusqu’à 653 km sans passer à la station. Sa recharge ultrarapide pourrait surtout faire la différence sur les longs trajets, à condition de disposer des bornes capables d’en profiter.
Le Peugeot E-5008 tient un nouveau concurrent sérieux. Dévoilé ce 12 octobre au Mondial de l’Auto de Paris, le BYD Atto 8 est un SUV électrique à sept places qui promet jusqu’à 653 km d’autonomie WLTP. Ce nouveau modèle haut de gamme entend répondre à une préoccupation concrète des familles qui passent à l’électrique, celle de partir chargées sans transformer chaque départ en vacances en expédition.
Une recharge express, à condition de trouver la bonne borne
Les 653 km annoncés concernent la version à propulsion. La déclinaison à transmission intégrale, forte de 775 chevaux, affiche pour sa part 602 km, avec la même batterie de 115 kWh. Ces chiffres restent évidemment ceux du cycle WLTP. Sur autoroute, avec sept personnes à bord, leurs bagages et le chauffage ou la climatisation, l’autonomie réelle sera sensiblement inférieure.
La nouveauté la plus intéressante se joue à la borne. Grâce à sa batterie Blade de deuxième génération et à la technologie Flash Charging, l’Atto 8 pourrait en effet passer de 10 à 70% de niveau de charge en cinq minutes seulement, puis atteindre 97% après neuf minutes de charge totale. De quoi réduire sensiblement l’attente dans les stations-service pendant les grands déplacements.
Sur le papier, l’attente commence à se rapprocher d’une pause classique sur une aire d’autoroute. Encore faut-il trouver une borne capable de délivrer une telle puissance. Le constructeur prévoit d’installer 3 000 bornes Flash Charging en Europe d’ici à la fin 2027, et leur déploiement sera déterminant pour transformer cette promesse en avantage réel.
Sept passagers, mais des bagages à répartir
Avec 5,04 mètres de long, l’Atto 8 joue clairement dans la catégorie des grands SUV. Les sept occupants disposent de trois rangées de sièges, mais il faudra composer avec seulement 270 litres de coffre lorsqu’elles sont toutes utilisées.
Un compartiment de 136 litres sous le capot apporte un peu d’air, tandis que le volume grimpe jusqu’à 1 960 litres une fois les deux rangées arrière rabattues.
BYD soigne également le confort. Les sièges avant et les places extérieures du deuxième rang disposent de fonctions de chauffage, de ventilation et de massage. L’écran central de 15,6 pouces (39,6 cm de diagonale) intègre notamment Google Maps et le Play Store.
Peugeot et les Européens ont encore des arguments
En France, le Peugeot E-5008 Grande Autonomie, assemblé dans l’Hexagone, propose déjà une autonomie voisine de 670 km WLTP. Le nouveau venu ne prend donc pas une avance décisive sur ce terrain. L’écart entre les promesses de recharge est beaucoup plus marqué, puisque Peugeot annonce 27 minutes pour passer de 20 à 80% sur sa version de 97 kWh.
Le marché européen commence par ailleurs à se peupler de grands modèles familiaux électriques. Le Škoda Peaq revendique lui aussi sept places et plus de 640 km d’autonomie, tandis que Renault continue de répondre à cette clientèle avec un Espace hybride.
L’Atto 8 doit arriver au premier trimestre 2027, mais son tarif français reste inconnu. C’est probablement lui qui décidera si BYD tient un nouveau poids lourd du marché ou une impressionnante vitrine technologique. Si sa recharge tient ses promesses, les passagers pourraient en tout cas finir par réclamer une pause bien avant que la voiture doive recharger.