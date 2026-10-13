Les réactions sont, on s’en doute, plutôt mitigées : « Je suis tombé à genoux ce matin. Je ne peux pas sortir de là. On est obligé de mettre à jour. Je ne me sens pas bien et je suis triste », peut-on notamment lire sur Reddit. Nos confrères de TechRadar ont également recueilli d’autres réactions, tout aussi négatives : « L’appli Google Health est vraiment nulle. Je veux aussi retrouver mon appli Fitbit », « Il ne reste plus aucune des fonctionnalités que j’appréciais dans l’application Fitbit » ou encore « J’ai bien peur de ne plus jamais retrouver ce genre de suivi ».