Vous faites partie des irréductibles qui refusaient de dire adieu à l’application Fitbit ? Vous allez devoir vous faire une raison : une mise à jour renvoie désormais vers Google Health.
En avril dernier, nous vous annoncions la disparition programmée de l’appli Fitbit, remplacée par Google Health. Le nouvel outil, qui intègre notamment un coach IA piloté par Gemini, est loin d’avoir convaincu tout le monde. Certains utilisateurs se sont plaints de dysfonctionnements dus aux hallucinations de la technologie. D’autres ont tout simplement choisi de conserver une ancienne version de l’app Fitbit. Mais Google ne l’entend pas de cette oreille… Explications.
Le sursis pour l’application Fitbit, c’est terminé
Google a beau disposer de moyens conséquents, maintenir deux applications n’est pas raisonnable. Le géant de la Tech avait, en juin dernier, averti que les versions de Fitbit antérieures à la 5.0 perdraient leur support dès le 15 juillet. Mais certains utilisateurs se sont tout de même accrochés à leurs précieuses applications.
Google a donc dû employer la manière forte. Depuis cette semaine, un nouvel écran a fait son apparition sur Fitbit : ce dernier « recommande » de mettre à jour le service, ce qui revient à passer à Google Health. Le problème ? Dans la majorité des cas, il est impossible de passer outre et d’utiliser l’ancienne appli.
Les réactions sont, on s’en doute, plutôt mitigées : « Je suis tombé à genoux ce matin. Je ne peux pas sortir de là. On est obligé de mettre à jour. Je ne me sens pas bien et je suis triste », peut-on notamment lire sur Reddit. Nos confrères de TechRadar ont également recueilli d’autres réactions, tout aussi négatives : « L’appli Google Health est vraiment nulle. Je veux aussi retrouver mon appli Fitbit », « Il ne reste plus aucune des fonctionnalités que j’appréciais dans l’application Fitbit » ou encore « J’ai bien peur de ne plus jamais retrouver ce genre de suivi ».
Pourquoi les utilisateurs ont-ils autant de mal à passer à Google Health ?
Google Health est, pour le moment, loin d’être à la hauteur des exigences des habitués de Fitbit : les badges, profils de sommeil et autres fonctions sociales ont changé, quand ils n’ont pas tout simplement disparu. Un sondage mené par Android Authority a notamment montré que la moitié des répondants n’aimaient pas la nouvelle application. Google a donc beaucoup de pain sur la planche pour séduire les récalcitrants.
En attendant, les notes de mises à jour de Fitbit indiquent désormais qu’ « un compte Google est désormais nécessaire pour utiliser l’application Google Health, la période de migration des comptes Fitbit étant désormais terminée. » Le support de MyFitnessPal explique, quant à lui, que l’API Fitbit s’éteindra fin octobre.
L’heure des adieux a donc sonné : il faudra passer à Google Health, en espérant que l’outil comble vite ses lacunes… Ou aller voir ailleurs.