Puisque « la culture automobile ne se limite plus à la route », comme le souligne Rebecca Reinermann, Opel a imaginé, avec club d'eSport GIANTX, une Pit Stop Experience, dédicace à son arrivée en Formule E. Les visiteurs du Mondial s'y affrontent sur un circuit créé spécialement dans Trackmania, le célèbre jeu de course en ligne. L'animation est accessible jusqu'au 18 octobre (hall 4, stand A42), dans un décor qui reprend les codes des autoroutes. Et enfin, au-delà du spectacle, du « show » comme dirait Nikos Aliagas, la marque a aussi parlé stratégie. Après les lancements réussis des Grandland, Mokka et Frontera, Florian Huettl assure qu'Opel est « sur la voie de la croissance ». Il promet « quatre nouveaux modèles d'ici 2030 », dont une Astra de nouvelle génération, et plus d'un milliard d'euros investis outre-Rhin, preuve selon lui de l'attachement de la marque à ses sites industriels. Le STX, lui, donne déjà un avant-goût du design des futures Opel.