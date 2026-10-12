Le Multipla n’avait peut-être pas dit son dernier mot. Présenté hier, le dimanche 11 octobre, à la veille du Mondial de l’Auto 2026, le Fiat Multiplay remet au goût du jour quelques-unes des idées qui avaient fait la singularité du célèbre monospace italien. Il mélange cette fois les codes du monospace, du SUV et même du pick-up.

Pas question toutefois de commencer à économiser pour le commander. Fiat présente pour l’instant un laboratoire roulant et n’annonce aucun modèle de série directement dérivé de ce concept.

Un physique moqué, mais une vraie intelligence de conception

Difficile d’oublier son étrange bourrelet sous le pare-brise, ses phares haut perchés et sa silhouette qui semblait avoir été dessinée pour déclencher les commentaires. Lancé en 1998, le Fiat Multipla est rapidement devenu l’une des voitures les plus moquées de son époque. Chez Clubic, il s’est même offert une seconde carrière en illustrant notre page d’erreur 404.