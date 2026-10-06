CHP1

Ce qui a tué les Renault Espace, ce n’est pas uniquement les SUV mais aussi les prix « hors sol » auxquels ils ont été vendus par Renault. Pour 2 fois moins cher (que les dernières versions) tu pouvais t’acheter un SUV avec un espace intérieur presque équivalent.

De plus, la modularité légendaire qui ont fait la réputation de ces monospaces ont laissé place à des intérieurs, certes « plus cossus » mais bien moins modulables et très loin du concept monospace « populaire » initial. (problème identique avec les VW ID Buzz par rapport au célèbres VW Combo)

Si Renault veut relancer le concept monospace, il faudra voir à quel prix ce sera commercialisé.