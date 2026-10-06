Après avoir transformé le Scénic en SUV électrique, Renault semble vouloir renouer avec l’esprit du monospace. Son E-Space Concept, dévoilé avant le Mondial de l’Auto 2026, imagine une nouvelle façon de concevoir la voiture familiale.
Rappelez-vous, dans les années 1980, le monospace représentait le futur de l’automobile familiale. Renault l’a parfaitement compris avec l’Espace, lancé en 1984, rapidement devenu une référence. Quatre décennies plus tard, le constructeur français ressort cette recette des cartons avec le E-Space Concept, mais en lui faisant faire un sérieux bond dans le futur, alors même que les SUV ont largement remplacé les monospaces dans les catalogues.
Le monospace fait son retour chez Renault
Oui, même le Scénic, longtemps associé à cette catégorie, a fini par adopter une silhouette de SUV lors de son passage à l’électrique. Présenté comme une réinterprétation moderne de la célèbre « voiture à vivre », le E-Space Concept mesure 4,70 mètres de long.
Sa silhouette monovolume tranche volontairement avec les codes du SUV, et on retrouve ici une garde au sol contenue, ainsi qu'un pare-brise dans le prolongement du capot. Ce faisant, Renault revendique clairement une alternative à ces silhouettes devenues omniprésentes sur les routes.
Et le concept pousse cette philosophie assez loin, puisqu'il accueille six sièges individuels répartis sur trois rangées, avec (électrique oblige) un plancher totalement plat. Les sièges peuvent évoluer selon différentes configurations et même pivoter légèrement pour faciliter les échanges entre les occupants.
Un salon roulant bardé de technologie
Renault n'oublie évidemment pas que nous sommes en 2026, et cet E-Space Concept adopte un habitacle particulièrement technologique, dominé par l'écran OpenR Panorama. Cet imposant écran incurvé s'étend sur toute la largeur de la planche de bord, avec une diagonale horizontale de 113 cm pour 11 cm de hauteur.
Le constructeur promet avoir travaillé également l'ambiance intérieure avec une approche très orientée vers la convivialité. L'idée est de faire de la voiture un véritable espace de vie, avec suffisamment de modularité pour transformer les trajets familiaux en moments de partage.
A l'extérieur, le E-Space Concept joue également la carte spectaculaire avec ses grandes roues de 23" et ses signatures lumineuses en forme de U à l'avant comme à l'arrière. Le tout dans une carrosserie de 2 mètres de large et 1,67 mètre de haut.
Un concept qui pose une question intéressante
Il faudra évidemment attendre le Mondial de l'Auto de Paris, où Renault dévoilera officiellement ce nouveau concept le 12 octobre prochain, pour découvrir tous ses détails.
Pour anticiper toute demande, la marque précise d'ores et déjà qu'aucune version de série n'est prévue à ce stade.
Alors que le SUV semblait avoir définitivement enterré le « bon vieux monospace », le constructeur français remet l'habitabilité, la modularité et la vie à bord au premier plan au travers de ce qui est aujourd'hui un exercice de style, mais qui pourrait, un jour, redonner envie aux automobilistes de regarder ailleurs que du côté des SUV.