Renault va passer la seconde dans le secteur des voitures électriques. Lors des cinq dernières années, le groupe avait déjà investi une somme de 13 milliards d'euros en France, pour transformer son outil industriel.

Et ça n'est pas fini, puisque le groupe prévoit « plus 10 milliards d'euros pour continuer à pousser sur l'électrique et à rendre les voitures plus abordables », selon le directeur général François Provost, qui s'est exprimé au micro de France Inter. Un chiffre qui, il faut le noter, est un peu moins imposant que les 13 milliards d'euros évoqués au mois de juillet dernier par le même dirigeant.