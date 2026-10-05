Le constructeur automobile français veut avancer sur l'électrique. Des milliards pourraient ainsi être investis, à certaines conditions tout de même.
Renault veut dégager une enveloppe de 10 milliards d'euros…
Renault va passer la seconde dans le secteur des voitures électriques. Lors des cinq dernières années, le groupe avait déjà investi une somme de 13 milliards d'euros en France, pour transformer son outil industriel.
Et ça n'est pas fini, puisque le groupe prévoit « plus 10 milliards d'euros pour continuer à pousser sur l'électrique et à rendre les voitures plus abordables », selon le directeur général François Provost, qui s'est exprimé au micro de France Inter. Un chiffre qui, il faut le noter, est un peu moins imposant que les 13 milliards d'euros évoqués au mois de juillet dernier par le même dirigeant.
… « si le contexte social et politique en France le permet »
Il faut dire que Renault est en pleine montée en puissance au niveau de l'hexagone. « En 2025, on a produit 500 000 voitures en France. En 2026, on en produira au moins 25 % de plus » détaille ainsi François Provost. Mais il y a aussi des conditions à ce grand plan d'investissement.
François Provost a en effet précisé que ces milliards seront débloqués si et seulement « si le contexte social et politique en France le permet ». Une allusion à la fois à la situation politique et budgétaire française, et à la situation des aides du secteur des voitures électriques, qui permet de maintenir le pouvoir d'achat des Français (et donc les commandes aux constructeurs).