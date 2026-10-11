Citroën a fait disparaître la planche de bord classique. Le volant monobranche et la commande de boîte à impulsion sont fixés sur un cylindre horizontal, tandis que les informations de conduite sont affichées dans le champ de vision du conducteur par le système Citroën Smart Vision. Le poste de conduite est complété par un écran tactile carré de 8 pouces, dont les menus sont illustrés de dessins de bande dessinée tracés à la main par un dessinateur belge.

Les designers ont aussi imaginé la Radioën. Le conducteur peut détacher cette petite radio et l’emporter hors de l’habitacle pour s’en servir d’enceinte. Le klaxon et le son émis au démarrage sont ceux de la 2CV d’origine, et les bacs de portières ont été dessinés pour accueillir des œufs, en clin d’œil au cahier des charges de 1948. À l’arrière, les surnoms de la voiture selon les pays sont affichés sur une plaque numérique, et les visiteurs du Mondial devraient lire « 2Deuche ».

D’après Automobile Magazine, l’habitacle est la partie du concept la plus éloignée de la future voiture de série. Citroën a conservé le principe des banquettes, et celle de l’avant peut être extraite. Nos confrères doutent toutefois que leurs fixations, très légères sur ce prototype, satisfassent en l’état aux exigences de sécurité.