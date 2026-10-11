La 2CV revient en orange vif, et sans moteur thermique. Citroën a présenté ce dimanche soir à Paris le concept de sa future citadine électrique, attendue en série en 2028 autour de 15 000 euros hors aides. Le constructeur compte sur une plateforme partagée au sein de Stellantis et sur un assouplissement des règles européennes pour proposer ce tarif.
Si vous étiez au Salon de l’automobile le 7 octobre 1948, oui, au siècle dernier, alors vous avez découvert une petite voiture conçue pour transporter un couple d’agriculteurs et une boîte d’œufs à travers champs sans en casser un seul. Plus de 5,1 millions de 2CV sont sorties des chaînes jusqu’en 1990. Citroën a choisi la veille de la journée presse du Mondial de l’Auto 2026 pour dévoiler son concept 2CV. Long de 3,76 mètres pour une tonne environ, il est plus court que son aïeule. Pour nos confrères d’Automobile Magazine, qui ont pu l’approcher en avant-première, ce prototype est fidèle à 90 % au futur modèle de série. Sous ces rondeurs rétro, Citroën a glissé une interface numérique très travaillée, mais le tarif annoncé est suspendu à des choix industriels et réglementaires encore ouverts.
Une interface de bande dessinée et une radio détachable
Citroën a fait disparaître la planche de bord classique. Le volant monobranche et la commande de boîte à impulsion sont fixés sur un cylindre horizontal, tandis que les informations de conduite sont affichées dans le champ de vision du conducteur par le système Citroën Smart Vision. Le poste de conduite est complété par un écran tactile carré de 8 pouces, dont les menus sont illustrés de dessins de bande dessinée tracés à la main par un dessinateur belge.
Les designers ont aussi imaginé la Radioën. Le conducteur peut détacher cette petite radio et l’emporter hors de l’habitacle pour s’en servir d’enceinte. Le klaxon et le son émis au démarrage sont ceux de la 2CV d’origine, et les bacs de portières ont été dessinés pour accueillir des œufs, en clin d’œil au cahier des charges de 1948. À l’arrière, les surnoms de la voiture selon les pays sont affichés sur une plaque numérique, et les visiteurs du Mondial devraient lire « 2Deuche ».
D’après Automobile Magazine, l’habitacle est la partie du concept la plus éloignée de la future voiture de série. Citroën a conservé le principe des banquettes, et celle de l’avant peut être extraite. Nos confrères doutent toutefois que leurs fixations, très légères sur ce prototype, satisfassent en l’état aux exigences de sécurité.
Un tarif de 15 000 euros suspendu à Pomigliano et à Bruxelles
« 80 ans plus tard, la nouvelle 2CV va démocratiser la mobilité électrique », a promis Xavier Chardon, directeur général de Citroën. Le groupe produira la voiture à partir de 2028 à Pomigliano d’Arco, près de Naples, dans l’usine de la Fiat Panda, où il a regroupé son projet E-Car de petites électriques abordables. D’après le Journal de l’Automobile, Citroën partagera la base technique et la ligne de production de la 2CV avec Fiat, pour la Pandina, et avec Leapmotor, pour une future T03.
Les premières estimations sont de 110 km/h en pointe et d’au moins 200 km d’autonomie. Avec cette vitesse, la 2CV pourra emprunter les voies rapides, interdites à la Citroën Ami. Pour la vendre sous les 15 000 euros avant aides, les constructeurs demandent à Bruxelles d’alléger certaines exigences de la catégorie M1 des voitures particulières, en particulier sur les aides à la conduite imposées par le règlement GSR2.
La Commission européenne a proposé en décembre 2025 une sous-catégorie M1E pour les voitures électriques de moins de 4,2 mètres fabriquées dans l’Union, dont les exigences seraient gelées pendant dix ans. Chaque modèle de ce type serait compté pour 1,3 véhicule dans le calcul des émissions de CO2 de son constructeur. Le texte n’est pas encore adopté, et Automobile Magazine relie l’arrivée de la 2CV en 2028 aux délais de cette procédure.
Le Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) a mis en garde contre ce gel en mars. Pour cette organisation, les piétons et les cyclistes risquent d’en payer le prix en ville, avec des petites voitures soumises à des normes de sécurité figées pendant dix ans. Dans les concessions de la marque, la ë-C3 électrique est affichée à partir de 20 390 euros, soit plus de 5 000 euros au-dessus du prix promis pour la 2CV.