En début d'année, Opel teasait l'arrivée prochaine d'une nouvelle petite Corsa « ultra sportive ». Exit le badge OPC, et place à une nouvelle génération de bombinette électrique Grand Sport Electric (GSE).
Alors que l'allemand Opel a longtemps fait vibrer certains automobilistes avec ses badges OPC, place désormais à la sportivité électrique, incarnée par le label GSE (Grand Sport Electric). Après des années marquées par les blocs thermiques vitaminés, puis une transition plus sage avec la GSi, le constructeur relance enfin sa petite citadine sportive… et branchée. Car oui, la nouvelle Opel Corsa GSE est un modèle 100% électrique, cousine des Lancia Ypsilon HF et Peugeot e-208 comme l'indique Automobile Propre.
Le retour d’une Corsa sportive, version électrique
Avec cette nouvelle Opel Corsa GSE, Opel renoue clairement avec son ADN sportif. Sous le capot, exit le thermique, puisque la citadine embarque un moteur électrique de plus de 280 chevaux, directement issu des dernières plateformes du groupe Stellantis. Résultat, un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes, mais une vitesse maximale bridée à 180 km/h (histoire de préserver la batterie).
Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le comportement qui a été travaillé selon le constructeur. Différentiel autobloquant, châssis affûté, suspension spécifique… Opel promet une vraie compacte sportive, capable de rivaliser avec les références thermiques d’hier.
Le tout dans une ambiance intérieure qui joue clairement la carte du néo-rétro, avec sièges sport (dont le look est un clin d'oeil aux Corsa sportives d'antan), ceintures jaunes et autres touches d’Alcantara sur le volant.
Trois modes de conduite sont proposés ici, avec évidemment un mode Sport libérant toute la puissance, un mode Normal plus équilibré (avec puissance réduite), mais aussi un mode Eco privilégiant l’efficience générale, cela se traduisant aussi par une vitesse plafonnée autour de 150 km/h.
Une sportive du quotidien, pensée pour l’électrique
L’essentiel des informations de conduite est quant à lui regroupé au sein d’un combiné d’instrumentation numérique personnalisable, complété par un écran tactile central de 10". L’ensemble donne accès à des données spécifiques à cette déclinaison GSE, comme les forces G, les performances d’accélération ou encore les informations liées à la gestion de la batterie, le tout accompagné d’une interface graphique dédiée à cet univers résolument sportif.
Côté batterie, l'Opel Corsa GSE embarque un bloc de 54 kWh, permettant de viser environ 350 km d’autonomie en cycle WLTP.
De quoi disposer de suffisamment d’énergie pour les trajets quotidiens, tout en conservant des performances élevées.
Pour Opel, comme pour les autres constructeurs qui proposent une petite sportive électrique (on devrait bientôt découvrir la version GTI de la nouvelle ID.Polo), l'idée est de proposer un modèle capable de concilier plaisir et sobriété, qui plus est dans un contexte réglementaire de plus en plus strict.
Ce retour de la Corsa sportive marque aussi une étape symbolique pour la marque. Après avoir lancé le badge GSE sur des hybrides rechargeables, Opel confirme son passage au tout électrique pour ses modèles les plus dynamiques. Une stratégie qui pourrait séduire une nouvelle génération d’automobilistes… et possiblement raviver la flamme des passionnés d’OPC.