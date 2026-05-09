Mais au-delà des chiffres, c’est surtout le comportement qui a été travaillé selon le constructeur. Différentiel autobloquant, châssis affûté, suspension spécifique… Opel promet une vraie compacte sportive, capable de rivaliser avec les références thermiques d’hier.

Le tout dans une ambiance intérieure qui joue clairement la carte du néo-rétro, avec sièges sport (dont le look est un clin d'oeil aux Corsa sportives d'antan), ceintures jaunes et autres touches d’Alcantara sur le volant.