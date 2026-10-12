Lancé la semaine dernière, ChromeOS n’est pour l’instant disponible que sur la poignée d’ordinateurs portables Chromebook lancés chez HP, Dell, Lenovo, Acer et ASUS. Un développeur a toutefois estimé qu’il serait intéressant de tester le nouveau système d’exploitation de Google sur un tout autre genre de machines…
Vous avez un Mac sous architecture Apple Silicon (ARM) et vous voulez essayer Googlebook OS ? Si l’on doute que l’expérience vous poussera à abandonner votre nouveau MacBook Air M5 pour un Googlebook, vous pouvez maintenant vous faire une petite idée, par vous-même, des forces et des faiblesses du nouveau système d’exploitation de Google.
Un développeur parvient à lancer ChromeOS… Sur un Mac Apple Silicon
La développeuse Skylar Taylor-Barrick a en effet publié sur Github « gbos-vm », un script d’installation open source permettant de télécharger l’image de récupération de ChromeOS (environ 9 Go) normalement vouée au Dell XPS Googlebook : l’un des trois premiers modèles de Chromebook équipés d’un processeur Snapdragon X Elite, sous architecture ARM.
Ce script permet aussi, et surtout, de remplacer les éléments logiciels spécifiques au matériel d’origine, par des éléments virtuels, afin de lancer le système d’exploitation de Google sur des Mac Apple Silicon, et ce, au sein d’une machine virtuelle accélérée par le GPU.
Le tout se fait en tirant parti du projet Cuttlefish de Google (qui permet la création d’un appareil virtuel Android configurable) et en démarrant sous QEMU (un logiciel libre de virtualisation de machines). Googlebook OS étant enfin basé sur l'API graphique Vulkan, Skylar Taylor-Barrick utilise l’outil de traduction MoltenVK pour le faire communiquer avec l'API Metal employée cette fois par Apple.
Un projet rustique, qui plante encore pas mal, mais qui fonctionne sur l’essentiel
Fonctionnel, le projet n’en reste pas moins rustique à ce stade. La connectivité Bluetooth a tendance à planter au démarrage, un souci de TPM peut provoquer des boucles de plantage, l’affichage est limité à 60 Hz et le son peut également être coupé lors d’un démarrage. Plus embêtant, la protection des données n’est plus assurée par un élément sécurisé… Puisque la machine virtuelle utilisée n’en a pas.
Il faut donc considérer l’expérience comme un moyen de tester gratuitement ChromeOS pendant quelques minutes ou quelques heures, plutôt que comme une vraie option pour utiliser le système de Google sur le long terme. Skylar Taylor-Barrick recommande d’ailleurs de traiter son outil comme une machine virtuelle de développement, rien de plus.
En termes de configuration requise, enfin, il faut avoir sous la main un Mac ou MacBook équipé d’un processeur Apple Silicon (les MacBook Pro M1 Pro et M2 Max, Mac mini M4 et MacBook Air M5 ont pour l’instant été testés avec succès par des utilisateurs de Reddit), d’au moins 16 Go de mémoire vive et de 60 Go de stockage libre au minimum. Les outils de saisie en ligne de commande Xcode sont également nécessaires.