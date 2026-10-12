La développeuse Skylar Taylor-Barrick a en effet publié sur Github « gbos-vm », un script d’installation open source permettant de télécharger l’image de récupération de ChromeOS (environ 9 Go) normalement vouée au Dell XPS Googlebook : l’un des trois premiers modèles de Chromebook équipés d’un processeur Snapdragon X Elite, sous architecture ARM.

Ce script permet aussi, et surtout, de remplacer les éléments logiciels spécifiques au matériel d’origine, par des éléments virtuels, afin de lancer le système d’exploitation de Google sur des Mac Apple Silicon, et ce, au sein d’une machine virtuelle accélérée par le GPU.

Le tout se fait en tirant parti du projet Cuttlefish de Google (qui permet la création d’un appareil virtuel Android configurable) et en démarrant sous QEMU (un logiciel libre de virtualisation de machines). Googlebook OS étant enfin basé sur l'API graphique Vulkan, Skylar Taylor-Barrick utilise l’outil de traduction MoltenVK pour le faire communiquer avec l'API Metal employée cette fois par Apple.