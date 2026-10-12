Six ans après l’arrêt de sa production, la Nintendo New 3DS trouve une seconde jeunesse grâce à Kasumi. Ce client non officiel permet de jouer à des titres PC récents via GeForce Now ou de diffuser les jeux de son propre ordinateur avec Steam Link.
Nintendo a cessé de produire la 3DS en septembre 2020, mais certains développeurs refusent visiblement de la laisser prendre la poussière. Avec Kasumi, publié sur GitHub par p0mpurin, une New 3DS modifiée peut désormais servir d’écran et de manette pour des jeux exécutés à distance.
La console ne fait évidemment pas tourner ces titres elle-même. GeForce Now s’occupe des calculs dans le cloud, puis lui envoie l’image et le son tandis que Kasumi transmet les commandes. L’application exploite au passage toute la largeur de l’écran supérieur, qui affiche une définition de 800 points par 240, soit 400×240 pixels par œil lorsque la 3D est utilisée.
Une New 3DS modifiée suffit pour se lancer
Le fonctionnement reprend celui de n’importe quel service de cloud gaming. L’utilisateur choisit un jeu compatible qu’il possède notamment sur Steam, Epic Games Store ou Ubisoft Connect, puis celui-ci est exécuté sur les serveurs de NVIDIA.
La connexion au compte passe par un code affiché sur la console et saisi depuis un téléphone ou un ordinateur. Aucun mot de passe NVIDIA ne transite ainsi directement par la 3DS.
Kasumi reste toutefois un homebrew et nécessite donc une console modifiée, par exemple avec Luma3DS. La 3DS originale n’est pas compatible. Il faut une New 3DS, une New 3DS XL ou une New 2DS XL, dont la puce de décodage vidéo est indispensable au fonctionnement de l’application.
Le projet s’appuie sur OpenNOW, déjà adapté à la Switch et à la PS Vita. Gratuit et open source, Kasumi est un projet indépendant, développé sans affiliation avec Nintendo ou NVIDIA.
GeForce Now compressé dans seulement 1,3 Mbit/s
Les limites matérielles de la console ont obligé son développeur à faire quelques compromis plutôt malins. Par défaut, Kasumi reçoit un flux en 960×540 points à 30 images par seconde, pour un débit avoisinant seulement 1,3 Mbit/s.
La New 3DS n’est de toute façon pas taillée pour beaucoup plus. Son décodeur vidéo fonctionne idéalement à 30 images par seconde et son Wi-Fi 2,4 GHz commence à perdre des paquets lorsque le débit grimpe. Kasumi compense en redemandant ceux qui manquent. Un mode 60 images par seconde existe également en bêta, mais réclame une connexion nettement plus stable.
La différence avec l’application officielle de GeForce Now est spectaculaire. NVIDIA recommande au minimum 15 Mbits/s pour jouer en 720p à 60 images par seconde, soit plus de dix fois le débit utilisé ici.
Le développeur mesure également entre 60 et 80 millisecondes de latence réseau. La valeur reste suffisante à ses yeux pour les RPG, les jeux d’aventure et une bonne partie des titres d’action, mais elle devient beaucoup plus gênante dans un FPS compétitif. Kasumi conserve en outre une ou deux images en tampon afin de limiter les à-coups du Wi-Fi.
Même l’offre gratuite de GeForce Now fait l’affaire
Pas besoin de payer GeForce Now Ultimate pour en profiter. L’offre gratuite fonctionne avec Kasumi, au prix de ses files d’attente et de ses sessions limitées à une heure. La console peut même être refermée pendant l’attente et prévient son propriétaire avec sa LED et un signal sonore lorsque la session est prête.
Si les très hautes définitions proposées par NVIDIA dépassent largement les capacités de l’écran supérieur (qui compte 800×240 points), les offres payantes conservent toutefois un intérêt pour leurs files d’attente plus courtes et leurs sessions de jeu plus longues.
Les commandes ont été adaptées aux particularités de la machine. L’écran tactile remplace notamment les boutons L3, R3 et PS absents de la 3DS, le gyroscope peut être utilisé pour viser et la disposition des touches peut être réglée jeu par jeu. Les titres conçus uniquement pour le clavier et la souris restent plus délicats, même si Steam Input peut parfois contourner le problème.
Kasumi prend également en charge Steam Link pour diffuser les jeux de son propre ordinateur sur le réseau local vers une New 3DS. Une intégration de Xbox Cloud Gaming a aussi été ajoutée, mais elle est actuellement suspendue, le temps de résoudre des problèmes de compatibilité vidéo. Bref, si vous avez encore l’une de ces consoles portables Nintendo au fond de l'un de vos tiroirs, ça vaut clairement le coup de la ramener à la vie.