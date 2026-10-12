Le fonctionnement reprend celui de n’importe quel service de cloud gaming. L’utilisateur choisit un jeu compatible qu’il possède notamment sur Steam, Epic Games Store ou Ubisoft Connect, puis celui-ci est exécuté sur les serveurs de NVIDIA.

La connexion au compte passe par un code affiché sur la console et saisi depuis un téléphone ou un ordinateur. Aucun mot de passe NVIDIA ne transite ainsi directement par la 3DS.

Kasumi reste toutefois un homebrew et nécessite donc une console modifiée, par exemple avec Luma3DS. La 3DS originale n’est pas compatible. Il faut une New 3DS, une New 3DS XL ou une New 2DS XL, dont la puce de décodage vidéo est indispensable au fonctionnement de l’application.

Le projet s’appuie sur OpenNOW, déjà adapté à la Switch et à la PS Vita. Gratuit et open source, Kasumi est un projet indépendant, développé sans affiliation avec Nintendo ou NVIDIA.