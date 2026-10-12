Les développeurs ont peaufiné les outils d'éditions. L'outil PDF peut retirer les métadonnées avant de partager un fichier. Il personnalise aussi les annotations, reconnaît automatiquement les tableaux et réutilise les signatures. Il est possible de désactiver la vérification orthographique des formulaires. En mode collaboration, on peut désormais suivre le curseur d'un collègue. Il est possible de régler les lignes horizontales ou de garder des paragraphes liés sur la même page. Les lignes d'un tableau peuvent passer d'une page à l'autre, et l'écriture de droite à gauche gagne en fiabilité. Le tableur accélère certaines fonctions comme SUMIFS, COUNTIFS. Il surligne les plages d'une formule, indique où placer les constantes, anime la sélection copiée et accepte les arrière-plans de feuille. Le logiciel de présentation peut ajouter des modes d'affichage, des options d'impression et un export en GIF ou en vidéo.