OnlyOffice 10.0 ajoute l'IA à ses éditeurs, quatre applications gratuites et des correctifs pour environ 35 failles. Dans les versions open source, l'IA se télécharge à part.
OnlyOffice publie la version 10.0 de sa suite bureautique. Elle compte environ 50 nouveautés et plus de 1 000 correctifs, sur les versions en ligne, de bureau et mobiles.
Un onglet IA contextualisé dans chaque éditeur
Un onglet dédié regroupe un chat et des prompts prêts à l'emploi pour résumer, traduire, corriger ou mettre en forme. L'IA lit le fichier ouvert, donc inutile de copier son contenu ailleurs. Dans le tableur, elle écrit des formules, établit des prévisions et nettoie les données. Dans le PDF, elle répond aux questions et caviarde les informations sensibles. Dans les présentations, elle propose un plan et des notes pour l'orateur. On peut aussi créer des actions rapides pour une tâche ponctuelle, des assistants qui travaillent pendant l'édition et des prompts enregistrés. Les deux premiers n'existent pour l'instant que dans l'éditeur de documents.
Le modèle est sélectionné selon la tâche à effectuer. Dans le cloud, le service repose sur OpenRouter (une passerelle vers plusieurs modèles) et s'active en créditant un portefeuille. Sur un serveur, n'importe quel modèle se connecte, y compris un modèle local, hébergé par l'organisation. Les documents restent alors au sein de l'entreprise. Sur mobile, l'assistant accepte de nouveaux fournisseurs, dont Grok et DeepSeek. Il remplit aussi les formulaires et gère la saisie vocale sur l'appareil.
Un point à noter. Suite aux retours des utilisateurs, l'IA intégrée a été retirée des versions open source. Elle devient un module à installer séparément, y compris dans Desktop Community.
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Quatre nouveaux modules et 35 failles corrigées
Quatre applications gratuites complètent OnlyOffice Docs. Agents IA automatise des tâches avec une base de connaissances et des serveurs MCP, un standard qui relie un agent IA à des outils. Formulaires collecte des données et les analyse avec l'IA. Fichiers centralise le stockage et les accès. Salles offre des espaces de collaboration, dont des salles de données virtuelles pour les contenus confidentiels. Dans le cloud, tout est activé par défaut. Les quatre services sont publiés sous licence AGPL v3. C'est d'ailleurs la licence au cœur du litige avec Euro-Office, un fork (une copie du code développée à part) lancé par un consortium européen. Nous rapportions en avril qu'OnlyOffice dénonçait une violation de cette licence et suspendait son partenariat avec Nextcloud.
Les développeurs ont peaufiné les outils d'éditions. L'outil PDF peut retirer les métadonnées avant de partager un fichier. Il personnalise aussi les annotations, reconnaît automatiquement les tableaux et réutilise les signatures. Il est possible de désactiver la vérification orthographique des formulaires. En mode collaboration, on peut désormais suivre le curseur d'un collègue. Il est possible de régler les lignes horizontales ou de garder des paragraphes liés sur la même page. Les lignes d'un tableau peuvent passer d'une page à l'autre, et l'écriture de droite à gauche gagne en fiabilité. Le tableur accélère certaines fonctions comme SUMIFS, COUNTIFS. Il surligne les plages d'une formule, indique où placer les constantes, anime la sélection copiée et accepte les arrière-plans de feuille. Le logiciel de présentation peut ajouter des modes d'affichage, des options d'impression et un export en GIF ou en vidéo.
La suite d'OnlyOffice peut désormais ouvrir les fichiers .ofd, enregistrer les documents en .xls ou encore convertir un SVG en forme modifiable. AU passage, les plugins Antidote, Curly et Salesforce arrivent, dans un gestionnaire repensé. Enfin, côté sécurité, 35 vulnérabilités sont corrigées. OnlyOffice n'a pas encore détaillé celles-ci.
Si la suite OnlyOffice est avant tout destinée aux entreprises, elle propose une version gratuite pour les particuliers qui permet de créer des documents de type Word, Excel, PowerPoint ainsi que des formulaires. Ergonomique à souhait, elle joue aussi la carte de l'auto-hébergement et de la sécurité.