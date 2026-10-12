Le gouvernement double l’aide carburant versée aux travailleurs qui prennent leur voiture pour aller au travail, et l’ouvre à 2,5 millions de personnes de plus. Les anciens bénéficiaires toucheront 100 euros sans démarche dès le 16 octobre. Les nouveaux devront remplir un formulaire sur impots.gouv.fr à partir du 22 octobre.
David Amiel a précisé ce dimanche, sur le plateau du Grand Jury de RTL, la suite de l’aide aux « grands rouleurs ». Le ministre de l’Action et des Comptes publics a confirmé que son montant passe de 50 à 100 euros jusqu’à la fin de l’année. Les 1,6 million de personnes qui l’avaient obtenue « verront 100 euros reversés automatiquement » sur leur compte bancaire dès le 16 octobre, d’après son cabinet. L’exécutif a aussi élargi le dispositif à 5,5 millions de Français, contre trois millions auparavant. Ces nouveaux ayants droit pourront déposer leur demande en ligne à partir du 22 octobre, et le virement est promis sous une dizaine de jours. Encore faut-il qu’ils fassent la démarche, ce que près de la moitié des bénéficiaires potentiels de la première version n’avait jamais fait.
Une aide boudée par près de la moitié de ses ayants droit
Impossible d’ignorer l'explosion des prix à la pompe depuis le printemps avec la guerre au Moyen-Orient. Le Gouvernement de Sébastien Lecornu a ouvert le guichet des « grands rouleurs » sur impots.gouv.fr le 27 mai. Moins de 40 % des Français éligibles avaient sollicité l’aide à la mi-juillet, et 24 % seulement l’avaient reçue, d’après une question écrite du député Corentin Le Fur. Deux mois plus tard, rien de nouveau sous le soleil. Selon le ministère de l’Économie, il y avait environ 1,5 million de bénéficiaires à la mi-septembre sur quelque 3 millions de travailleurs éligibles, soit à peine un ayant droit sur deux. Chacun devait remplir un formulaire en ligne pour toucher l’argent, et beaucoup ne l’ont jamais fait. Phobie administrative ? Résignation ? Méconnaissance ?
Bercy a donc prévu de verser automatiquement les 100 euros de fin d’année aux 1,6 million de personnes passées par le guichet avant sa fermeture du 30 septembre. Les autres devront déposer une demande sur impots.gouv.fr à partir du 22 octobre, avec leur numéro fiscal et l’immatriculation de leur véhicule. L’aide n’est accordée qu’une fois par véhicule. Pour en bénéficier, il faut utiliser son véhicule personnel pour se rendre au travail et habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail. Cela fait plus de 30 kilomètres aller-retour et plus de 8 000 kilomètres par an. Les plafonds de revenus sont relevés à 2 050 euros nets par mois pour une personne seule, 4 070 euros pour un couple, 5 087 euros avec un enfant et 6 100 euros avec deux enfants. Avant de remplir le formulaire, les contribuables peuvent vérifier leur éligibilité grâce au simulateur de l’administration fiscale.
100 euros pour un gazole à 2,35 euros le litre
Le litre de gazole valait en moyenne 2,35 euros le 8 octobre, d’après un calcul de prix moyen établi par Selectra à partir du flux officiel des stations. Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’Énergie et porte-parole du gouvernement, a chiffré l’aide à « 40 centimes par litre de carburant pour deux mois en moyenne ». Elle l’a fait lors des annonces du 22 septembre. La première version valait 20 centimes par litre. Sur un plein de 50 litres, un grand rouleur économise environ 20 euros grâce à l’aide, pendant cinq pleins, selon les estimations de Selectra. Le gouvernement a aussi annoncé une baisse de 12 à 18 centimes par litre, grâce aux 10 millions de barils de gazole tirés des stocks stratégiques et mis à disposition des distributeurs. Avec cette baisse, l’économie serait de 26 à 29 euros par plein.
Le député LFI Matthias Tavel conteste cette méthode. Dans une question écrite adressée à Bercy, il a regretté que le gouvernement refuse de bloquer les prix et les marges des pétroliers. Selon lui, l’État préfère verser des aides « sans toucher aux profits des multinationales ». Il demandait aussi que le montant tienne compte des kilomètres réellement parcourus, et pas d’un forfait identique pour tous.
Sébastien Lecornu doit recevoir les distributeurs de carburant à Matignon ce lundi 12 octobre. Il veut fixer avec eux les modalités de l’opération et s’assurer que les automobilistes paieront réellement moins cher à la pompe.