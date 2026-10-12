Impossible d’ignorer l'explosion des prix à la pompe depuis le printemps avec la guerre au Moyen-Orient. Le Gouvernement de Sébastien Lecornu a ouvert le guichet des « grands rouleurs » sur impots.gouv.fr le 27 mai. Moins de 40 % des Français éligibles avaient sollicité l’aide à la mi-juillet, et 24 % seulement l’avaient reçue, d’après une question écrite du député Corentin Le Fur. Deux mois plus tard, rien de nouveau sous le soleil. Selon le ministère de l’Économie, il y avait environ 1,5 million de bénéficiaires à la mi-septembre sur quelque 3 millions de travailleurs éligibles, soit à peine un ayant droit sur deux. Chacun devait remplir un formulaire en ligne pour toucher l’argent, et beaucoup ne l’ont jamais fait. Phobie administrative ? Résignation ? Méconnaissance ?

Bercy a donc prévu de verser automatiquement les 100 euros de fin d’année aux 1,6 million de personnes passées par le guichet avant sa fermeture du 30 septembre. Les autres devront déposer une demande sur impots.gouv.fr à partir du 22 octobre, avec leur numéro fiscal et l’immatriculation de leur véhicule. L’aide n’est accordée qu’une fois par véhicule. Pour en bénéficier, il faut utiliser son véhicule personnel pour se rendre au travail et habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail. Cela fait plus de 30 kilomètres aller-retour et plus de 8 000 kilomètres par an. Les plafonds de revenus sont relevés à 2 050 euros nets par mois pour une personne seule, 4 070 euros pour un couple, 5 087 euros avec un enfant et 6 100 euros avec deux enfants. Avant de remplir le formulaire, les contribuables peuvent vérifier leur éligibilité grâce au simulateur de l’administration fiscale.