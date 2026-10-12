Sans les modèles, plusieurs éléments natifs ne fonctionnent plus, à savoir : Siri, les Outils d'écriture, Genmoji, Image Playground, l'extension ChatGPT, les résumés, Clean Up dans Photos ou encore la complétion de code de Xcode. L'action "Utiliser le modèle" de Raccourcis non plus. La dictée reste disponible, car il s'agit d'un réglage à part. Soulignons qu'un processus nommé "Siri" reste visible. Sous macOS 27, il s'agit en fait de la fenêtre Spotlight.

Reste que dans macOS 26.4, Apple a déprécié certaines clés de restriction utilisées par l'outil. Elles fonctionnent encore sous macOS 27.0.1, mais une mise à jour pourrait changer la donne.