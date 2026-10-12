L'outil gratuit RemoveMacAI désactive Apple Intelligence sous macOS 27 et supprime ses modèles. Cela permet de récupérer environ 12 Go sur le disque. Open source, l'application existe sous la forme d'un logiciel ou en lignes de commande.
Avec macOS 27, Apple a retiré l'interrupteur qui coupait Apple Intelligence d'un seul geste. Désactiver les fonctions une à une ne supprime pas les modèles, qui restent sur le disque.
Profil de configuration et port fermé pour supprimer les modèles sans toucher au SIP
Son développeur, Om Lahore, explique sur Reddit qu'il faut dénicher une douzaine de réglages, dont plusieurs dans Temps d'écran, pour tout couper. Les modèles pèsent environ 12 Go, parfois davantage selon les utilisateurs. Et sur un Mac de 256Go, ce n'est pas négligeable. Nous rapportions déjà en janvier 2025 qu'Apple Intelligence ne libérait pas tout son stockage une fois désactivée. Avec iOS 18.2, l'espace requis pour l'IA d'Apple est d'ailleurs passé de 4 à 7 Go par appareil.
L'installation passe par Homebrew (brew install omlahore/tap/removemacai), un script d'une ligne ou une application à télécharger. Il faut un Mac Apple Silicon sous macOS 27, avec l'outil en version 0.2.3 ou ultérieure sur macOS 27.0.1. L'app n'est pas notarisée par Apple ; le système macOS demande donc une validation manuelle au premier lancement. Chaque changement est affiché avant d'être appliqué et peut être annulé. Il est aussi possible de conserver certaines fonctions. Le dépôt GitHub précise que l'outil ne collecte aucune donnée, et qu'il peut aussi couper les analyses d'usage et les publicités personnalisées. Pour tout annuler, removemacai revert supprime le profil, et macOS retélécharge les modèles dès qu'une fonction est réactivée.
Sans les modèles, plusieurs éléments natifs ne fonctionnent plus, à savoir : Siri, les Outils d'écriture, Genmoji, Image Playground, l'extension ChatGPT, les résumés, Clean Up dans Photos ou encore la complétion de code de Xcode. L'action "Utiliser le modèle" de Raccourcis non plus. La dictée reste disponible, car il s'agit d'un réglage à part. Soulignons qu'un processus nommé "Siri" reste visible. Sous macOS 27, il s'agit en fait de la fenêtre Spotlight.
Reste que dans macOS 26.4, Apple a déprécié certaines clés de restriction utilisées par l'outil. Elles fonctionnent encore sous macOS 27.0.1, mais une mise à jour pourrait changer la donne.