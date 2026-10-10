Une petite virée au Japon, ça vous dit ? Cela tombe bien, Forza Horizon 6 vient de se trouver une date de sortie sur PS5, avec, en prime, une toute nouvelle extension.
Attendu au tournant par les joueurs PlayStation suite à l’annonce d’une sortie pour 2026, Forza Horizon 6 débarquera finalement l’année prochaine sur PS5. Après l’entrée très remarquée du cinquième opus sur la dernière console de Sony, et la sortie du sixième épisode sur Xbox Series S, Series X et PC le 19 mai dernier, voilà que Forza Horizon 6 s’apprête enfin à franchir la ligne d’arrivée, malgré une légère sortie de piste.
Forza Horizon 6 arrive en 2027 sur PS5
Initialement prévu pour la fin d’année, Forza Horizon 6 aura mis la patience des joueurs PlayStation à rude épreuve. Mais ça y est, c’est officiel, la dernière production en date de Playground Games arrivera sur PlayStation 5 le 26 janvier 2027. De quoi, incontestablement, débuter l’année sur les chapeaux de roue.
L’arrivée de Forza Horizon 6 sur PlayStation 5 est un événement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ce n’est que la deuxième fois qu’un épisode de la franchise débarque sur la console de Sony. Ensuite, le cinquième opus ayant cartonné sur PS5, nombre de joueurs ayant découvert la licence avec FH5 étaient impatients de mettre les mains sur ce sixième volet. Ajoutons à cela que les possesseurs de PS5 Pro pourront potentiellement jouir de la meilleure version du titre sur console.
Une sortie physique, avec un disque dans la boîte
Mais ce n’est pas tout. Le titre va aussi bénéficier d’une sortie physique, avec la présence d’un disque à l’intérieur. Pour rappel, Forza Horizon 5 avait quant à lui dû se contenter d’une version dématérialisée sur la console de Sony pour ses différentes éditions. C’est donc une excellente nouvelle pour les joueurs, confirmée par le studio britannique sur les réseaux sociaux, d’autant plus que nous savons désormais que la firme japonaise cessera la production de disques à partir de janvier 2028.
Forza Horizon 6 sera disponible le 26 janvier prochain sur PS5 en édition Standard à 69,99 euros et en version Deluxe à 99,99 euros. Pour les plus aisés et impatients d’entre vous, sachez qu’une édition Premium à 119,99 euros sera proposée dès le 21 janvier, soit cinq jours avant la sortie officielle du titre. Celle-ci permettra d’ailleurs de plonger en avant-première dans le DLC fraîchement annoncé.
Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée quant au contenu de cette première extension. Nous savons cependant qu’elle pourra être obtenue indépendamment de la version Premium, bien que nous ignorons encore à quel prix. Enfin, l’ensemble des joueurs ayant précommandé l’une des trois éditions de Forza Horizon 6 sur PS5 recevront gratuitement la Ferrari J50 préconfigurée.
- Améliorations graphiques significatives
- Technologie PSSR efficace quand bien implémentée
- Efficacité énergétique