Forza Horizon 6 sera disponible le 26 janvier prochain sur PS5 en édition Standard à 69,99 euros et en version Deluxe à 99,99 euros. Pour les plus aisés et impatients d’entre vous, sachez qu’une édition Premium à 119,99 euros sera proposée dès le 21 janvier, soit cinq jours avant la sortie officielle du titre. Celle-ci permettra d’ailleurs de plonger en avant-première dans le DLC fraîchement annoncé.

Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée quant au contenu de cette première extension. Nous savons cependant qu’elle pourra être obtenue indépendamment de la version Premium, bien que nous ignorons encore à quel prix. Enfin, l’ensemble des joueurs ayant précommandé l’une des trois éditions de Forza Horizon 6 sur PS5 recevront gratuitement la Ferrari J50 préconfigurée.