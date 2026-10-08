Canal+ lance ce vendredi Sport+, une plateforme gratuite dédiée au sport et intégrée à son application. Les abonnés, comme les non-abonnés, pourront y suivre des résumés, vidéos courtes et une sélection de matchs autour de neuf compétitions.
Avec sa toute nouvelle plateforme Sport+, le groupe Canal pose un pied sur le terrain du sport gratuit, sans abonnement à souscrire. Dès le vendredi 9 octobre 2026, n'importe quel amateur de France métropolitaine pourra picorer des images exclusives, résumés et émissions maison autour de neuf compétitions dont le groupe détient les droits, de la Ligue des champions à la F1, toujours très appréciées par le public. La chaîne historique du payant distribue du sport sans rien demander, même si la générosité a ses raisons.
Sport+ : tout savoir sur la plateforme gratuite de Canal+ dédiée au sport
Le catalogue de Sport+ est garni de neuf compétitions dont Canal+ détient les droits de diffusion. Pour les fans de football, on retrouve les trois coupes d'Europe des clubs (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence), le championnat anglais avec la Premier League, et l'Arkema Première Ligue, la plus haute division du football féminin en France. Le rugby est représenté par le Top 14 et la Pro D2, les deux premières divisions françaises, tandis que la F1 et le MotoGP assurent le spectacle sur circuit, pour les amoureux de vitesse et de mécanique.
Dans le détail, Sport+ proposera, chaque jour, des images exclusives, des résumés, une sélection de matchs diffusés gratuitement et les émissions phares de la chaîne. Canal+ affirme être aujourd'hui la seule plateforme du secteur à proposer autant d'images exclusives sans rien faire payer.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle application. Car en soi, Sport+ prend la forme d'un onglet qui figure dans la barre de menu de l'App Canal+, pensé pour les téléphones et tablettes. Il se divise en trois rubriques. Il y a « Shorts », de courtes vidéos au format vertical, qu'on fait défiler comme sur TikTok ou Instagram. Le « Calendrier » permet de naviguer d'un jour à l'autre pour consulter horaires, scores et classements. Et enfin, « Live & Replay » rassemble les directs et les rediffusions, que l'on peut filtrer par compétition. Deux fonctions complètent le tout, avec le Multi-Live, pour suivre plusieurs matchs qui se jouent au même moment, et un mode « anti-spoil », pour éviter de tomber sur un score avant d'avoir vu la rencontre. Une icône de diffusion apparaît aussi dans l'interface, a priori pour envoyer l'image sur la TV du salon.
Sport+, une vitrine qui prépare le passage en caisse
Canal+ explique que ces vidéos courtes sont une sorte de porte d'entrée vers ses contenus, un avant-goût destiné à donner envie d'en voir plus. Le groupe espère que Sport+ devienne un « nouveau réflexe », l'application qu'on ouvre spontanément pour suivre l'actualité sportive. On peut aussi parler d'un outil de conquête d'abonnés, d'autant plus que sur les visuels dévoilés, plusieurs matchs du calendrier affichent un bandeau rouge « S'abonner », signe que la rencontre complète reste réservée aux clients payants. Le premier grand rendez-vous à suivre sur la plateforme, ce sera le Grand Prix de Singapour de F1, ce dimanche 11 octobre.
On peut dire que Canal+ s'active ces jours-ci, puisque le 6 octobre, la chaîne a déjà revu son plan de service, c'est-à-dire la liste et la numérotation des chaînes proposées à ses abonné. Red Bull TV et After Foot TV y ont fait leur entrée, mais uniquement en streaming, et pas sur les décodeurs. De l'autre côté, le groupe s'inquiète d'une piste du gouvernement qui consisterait à faire passer la TVA sur la télévision payante de 10 à 20 % en 2027. Selon Maxime Saada, cette hausse alourdirait ses coûts de 200 millions d'euros, et pourrait faire grimper le prix des abonnements d'environ 10 %, mais pas avant 2028-2029.