Il ne s'agit pas d'une nouvelle application. Car en soi, Sport+ prend la forme d'un onglet qui figure dans la barre de menu de l' App Canal+ , pensé pour les téléphones et tablettes. Il se divise en trois rubriques. Il y a « Shorts », de courtes vidéos au format vertical, qu'on fait défiler comme sur TikTok ou Instagram. Le « Calendrier » permet de naviguer d'un jour à l'autre pour consulter horaires, scores et classements. Et enfin, « Live & Replay » rassemble les directs et les rediffusions, que l'on peut filtrer par compétition. Deux fonctions complètent le tout, avec le Multi-Live, pour suivre plusieurs matchs qui se jouent au même moment, et un mode « anti-spoil », pour éviter de tomber sur un score avant d'avoir vu la rencontre. Une icône de diffusion apparaît aussi dans l'interface, a priori pour envoyer l'image sur la TV du salon.