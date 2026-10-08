Le texte en question, intitulé On the Nature of Connection, se trouve dans une copie du dépôt GitHub contenant le code source du site web de Node.js, sans lien apparent avec le projet officiel. Il se compose de deux strophes consacrées aux communications informatiques, mais seuls quatre mots intéressent véritablement le malware.

Une fois installé sur une machine, PoeLLM récupère le texte et recherche ces termes à des emplacements précis, selon des règles inscrites dans son propre code. Chacun correspond à un nombre répertorié dans un dictionnaire intégré au programme. En réunissant les quatre valeurs obtenues, le malware reconstitue une adresse IPv4, celle du serveur de commande et de contrôle (C2) auquel il doit se connecter. Dans une précédente version du poème, les mots « driver », « diode », « decryption » et « string » permettaient ainsi de retrouver l’adresse 92.119.165.74.

Pour changer de serveur de commande, les pirates n’ont donc qu’à modifier les mots correspondants dans le poème publié sur GitHub. Les machines infectées peuvent alors calculer la nouvelle adresse sans qu’il soit nécessaire de modifier ou de redistribuer le malware.

Depuis la première publication du poème, le 13 avril 2026, les chercheurs ont relevé onze modifications successives, sans que sa structure ni la méthode de décodage aient changé. À chaque nouvelle version, seuls les mots permettant de reconstruire l’adresse du serveur de commande ont été remplacés.