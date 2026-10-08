Il faut noter ici que, cette fois, ce ne sont pas les données des demandeurs d'emploi qui ont été volées. Dans l'échantillon de 1000 lignes proposé par le pirate, FrenchBreaches a pu compter 999 adresses email, dont 971 comprenaient le terme « @francetravail.fr » - signalant là un agent de la maison. Le reste appartenait à des organismes et structures partenaires, comme Cap emploi.

Dans le détail, les données comprennent en général :

les noms et prénoms ;

l'adresse email professionnelle ;

les numéros de téléphone fixe et portable ;

la fonction ;

le type de la structure ;

la région de rattachement et le nom du site ou de l'agence ;

À noter que les URL des photos de profil qui ont aussi été dérobées pointent vers le domaine intranet.francetravail.fr. Enfin, toujours d'après FrenchBreaches, aucune donnée bancaire et aucun mot de passe n'auraient été volés.