Comme prévu, Microsoft a pris hier soir un long moment pour présenter son nouveau Surface Laptop Ultra sous toutes les coutures, mais aussi et surtout pour lancer (enfin) ses précommandes. L’appareil apporte une réponse cinglante aux MacBook Pro M5 Pro / M5 Max… À un prix évidemment rude, mais compétitif.
Microsoft tenait hier une conférence très centrée sur l’IA, la gestion locale de grands modèles de langage et la transformation de Windows pour la prise en charge sécurisée d’agents locaux, avec une doctrine encore en cours de rodage : les modèles les plus lourds restent dans le cloud, et les moins gros sont installés localement, dans des encarts sécurisés, pour répondre plus vite aux requêtes de l’utilisateur.
La firme a aussi profité de l’occasion pour présenter en détail le Surface Laptop Ultra, son premier modèle RTX Spark, et donner le coup d’envoi à ses précommandes. Ce nouveau PC portable aura la lourde responsabilité d’aller tacler Apple et les MacBook Pro M5 Pro / M5 Max lancés en début d’année.
Une fiche technique déjà connue, taillée pour l’IA locale, la création et le gaming
Pour rappel, le Surface Laptop Ultra s’appuie sur deux configurations différentes de la puce RTX Spark, l’une avec un CPU à 18 cœurs et un GPU à 5120 cœurs CUDA, l’autre avec CPU 20 cœurs et GPU à 6144 cœurs CUDA. La première des deux moutures peut embarquer 24 ou 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go ou 1 To de SSD (PCIe Gen 4), pendant que la seconde peut s’équiper d’un maximum de 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 2 To de SSD (PCIe Gen 5).
C’est elle qui servira principalement à la gestion locale de grands modèles d’IA (jusqu’à 120 milliards de paramètres), tandis que les configurations 18 cœurs s’adresseront surtout aux joueurs et aux utilisateurs créatifs.
Quelle que soit la configuration choisie, le Surface Laptop Ultra est en tout cas équipé d’un écran tactile PixelSense Ultra de 15 pouces, basé sur la technologie d’affichage Mini-LED (la même que sur les MacBook Pro), avec une luminosité maximale de 1 000 nits en SDR et de 2 000 nits en HDR, promet Microsoft.
L’appareil regroupe autrement deux ports USB4 type-C, un port USB4 Type-C à connexion magnétique (sur le même principe que MagSafe chez Apple, mais sans format propriétaire), une sortie HDMI 2.1b, un port USB-A 3.1, un lecteur de carte SD, et une prise casque 3,5 mm.
On y retrouve enfin un modem Wi-Fi 7, une webcam 1080p, un trackpad haptique et une batterie censée offrir jusqu’à 15 h d’autonomie en lecture vidéo locale et jusqu'à 12 h de navigation web. Microsoft mise enfin sur un châssis en alliage d’aluminium de 18 mm d’épaisseur pour 2 kg, plutôt dans la moyenne pour un 15 pouces de cette catégorie.
Entre 2 899 euros et 6 879 euros en France
Reste que si la fiche technique du Surface Laptop Ultra était (globalement) déjà connue, Microsoft n’avait pas encore dévoilé le placement tarifaire de son nouveau fleuron. C’est désormais chose faite. Voici les tarifs français de chacune des configurations proposées :
- 2 899 € : NVIDIA RTX Spark N1X avec GPU 5120 cœurs et CPU 18 cœurs, 24 Go de mémoire unifiée, SSD 512 Go
- 3 399 € : GPU 5120 cœurs, CPU 18 cœurs, 24 Go, SSD 1 To
- 3 759 € : GPU 5120 cœurs, CPU 18 cœurs, 32 Go, SSD 1 To
- 4 239 € : NVIDIA RTX Spark N1X avec GPU 6144 cœurs et CPU 20 cœurs, 32 Go, SSD 1 To
- 4 959 € : GPU 6144 cœurs, CPU 20 cœurs, 64 Go, SSD 1 To
- 5 439 € : GPU 6144 cœurs, CPU 20 cœurs, 64 Go, SSD 2 To
- 6 879 € : GPU 6144 cœurs, CPU 20 cœurs, 128 Go, SSD 1 To
En Face, le MacBook Pro 14 débute lui aussi à 2 899 €, en version M5 Pro (CPU 15 cœurs, GPU 16 cœurs), avec 24 Go de mémoire unifiée et 1 To de SSD. Il faut toutefois compter 7 899 € en France pour s’offrir les services d’un MacBook Pro M5 Max (CPU 18 cœurs, GPU 40 cœurs) équipé de 128 Go de mémoire unifiée et 2 To de SSD… Avec toutefois une constante : à l’heure actuelle Apple et ses MacBook Pro proposent, peu ou prou sur les mêmes gammes de prix, plus d’espace de stockage que Microsoft et son Surface Laptop Ultra. À voir si cette tendance se maintient par la suite.
Source : Conférence Microsoft