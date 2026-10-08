Pour rappel, le Surface Laptop Ultra s’appuie sur deux configurations différentes de la puce RTX Spark, l’une avec un CPU à 18 cœurs et un GPU à 5120 cœurs CUDA, l’autre avec CPU 20 cœurs et GPU à 6144 cœurs CUDA. La première des deux moutures peut embarquer 24 ou 32 Go de mémoire unifiée et 512 Go ou 1 To de SSD (PCIe Gen 4), pendant que la seconde peut s’équiper d’un maximum de 128 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 2 To de SSD (PCIe Gen 5).

C’est elle qui servira principalement à la gestion locale de grands modèles d’IA (jusqu’à 120 milliards de paramètres), tandis que les configurations 18 cœurs s’adresseront surtout aux joueurs et aux utilisateurs créatifs.

Quelle que soit la configuration choisie, le Surface Laptop Ultra est en tout cas équipé d’un écran tactile PixelSense Ultra de 15 pouces, basé sur la technologie d’affichage Mini-LED (la même que sur les MacBook Pro), avec une luminosité maximale de 1 000 nits en SDR et de 2 000 nits en HDR, promet Microsoft.

L’appareil regroupe autrement deux ports USB4 type-C, un port USB4 Type-C à connexion magnétique (sur le même principe que MagSafe chez Apple, mais sans format propriétaire), une sortie HDMI 2.1b, un port USB-A 3.1, un lecteur de carte SD, et une prise casque 3,5 mm.

On y retrouve enfin un modem Wi-Fi 7, une webcam 1080p, un trackpad haptique et une batterie censée offrir jusqu’à 15 h d’autonomie en lecture vidéo locale et jusqu'à 12 h de navigation web. Microsoft mise enfin sur un châssis en alliage d’aluminium de 18 mm d’épaisseur pour 2 kg, plutôt dans la moyenne pour un 15 pouces de cette catégorie.