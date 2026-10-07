Microsoft tiendra ce soir une conférence vraisemblablement dédiée à la présentation détaillée de son Surface Laptop Ultra. Annoncé au Computex, le premier modèle RTX Spark du géant américain n’a aujourd’hui plus tellement de secrets pour nous. De nouvelles informations révèlent désormais quelle sera la configuration la moins onéreuse de l’appareil.
Annoncés en juin dernier à l’occasion du Computex, les PC portables RTX Spark attendus chez MSI, Lenovo, Dell, HP, ASUS et Microsoft se destinent en premier lieu à la gestion locale de grands modèles d’intelligence artificielle. C’est en tout cas la raison d’être des configurations dotées de 20 cœurs CPU et 128 Go de mémoire unifiée, tant vantées ces derniers mois par NVIDIA et ses partenaires.
On sait néanmoins que les machines RTX Spark seront aussi proposées dans des configurations moins coûteuses, limitées cette fois à 18 cœurs CPU et 24 Go de mémoire unifiée. Ce sera notamment le cas de certains modèles ASUS ProArt. On découvre aujourd’hui de Windows Central que Microsoft proposera la même chose sur son Surface Laptop Ultra.
18 cœurs CPU et 24 Go de mémoire unifiée pour le Surface Laptop Ultra le moins coûteux ?
Dans le détail, on apprend que la configuration la plus accessible (ou plutôt la moins dispendieuse) du Surface Laptop Ultra intégrera une puce RTX Spark « castrée », combinant donc 18 cœurs CPU à une partie graphique à 5 120 cœurs CUDA, épaulée par 24 ou 32 Go de mémoire unifiée seulement.
Cette configuration permettra sans doute l’installation de petits LLM locaux (moins de 20 milliards de paramètres a priori), mais a surtout vocation à servir un public gamer ou créatif, pour jouer aux derniers triple A sur une machine élégante, ou se livrer à du montage vidéo lourd, de la retouche photo, du graphisme ou de la modélisation 3D, par exemple.
Les grands LLM de 100-120 milliards de paramètres, eux, se destinent principalement à la meilleure configuration du Surface Laptop Ultra… Dont nous avons aussi le détail. Selon toute logique, on y retrouvera cette fois une puce RTX Spark au grand complet (20 cœurs CPU et GPU de 6 144 cœurs CUDA) couplée à 32, 48, 64 ou 128 Go de mémoire unifiée.
Les gamers et les créateurs de contenus principalement ciblés
Pour contexte, et comme le souligne VideoCardz, un modèle local à 120 milliards de paramètres occupe à lui seul environ 60 Go de mémoire vive avec une quantification à 4 bits. De quoi vous donner une idée. Le Surface Laptop Ultra 24 Go ne fera pas le poids pour cette utilisation en particulier, il s’orientera donc bien vers les usages listés plus haut.
Quoi qu’il en soit, l’appareil devrait proposer les mêmes performances sur secteur ou sur batterie (Microsoft a déjà parlé de performances maintenues à 99,6 % en fonctionnement sur batterie), mais aussi intégrer un écran tactile haut de gamme de 15 pouces « PixelSense Ultra », peu importe la configuration choisie. Cet écran affiche 2000 cd/m2 de luminance HDR et une densité de pixels annoncée à 262 ppp.
Le Surface Laptop Ultra s’appuie enfin sur un châssis en aluminium de 18 mm d’épaisseur pour 2,04 kg, comportant trois ports USB-C, un port USB-A, une prise casque, une sortie HDMI et un lecteur de cartes SD.
Pour l’instant aucun prix n’est encore communiqué, mais Microsoft pourrait nous en dire plus dès ce soir. Affaire à suivre.