Dans le détail, on apprend que la configuration la plus accessible (ou plutôt la moins dispendieuse) du Surface Laptop Ultra intégrera une puce RTX Spark « castrée », combinant donc 18 cœurs CPU à une partie graphique à 5 120 cœurs CUDA, épaulée par 24 ou 32 Go de mémoire unifiée seulement.

Cette configuration permettra sans doute l’installation de petits LLM locaux (moins de 20 milliards de paramètres a priori), mais a surtout vocation à servir un public gamer ou créatif, pour jouer aux derniers triple A sur une machine élégante, ou se livrer à du montage vidéo lourd, de la retouche photo, du graphisme ou de la modélisation 3D, par exemple.

Les grands LLM de 100-120 milliards de paramètres, eux, se destinent principalement à la meilleure configuration du Surface Laptop Ultra… Dont nous avons aussi le détail. Selon toute logique, on y retrouvera cette fois une puce RTX Spark au grand complet (20 cœurs CPU et GPU de 6 144 cœurs CUDA) couplée à 32, 48, 64 ou 128 Go de mémoire unifiée.