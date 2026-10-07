Pour une première voiture électrique depuis son rachat, le constructeur opte pour un modèle au look pour le moins original. Si l'on peut croire à un concept-car, c'est pourtant bel et bien le design de la nouvelle Jaguar Type 01.
Jaguar a présenté la Type 01, une grande berline électrique basée sur le concept Type 00, qui avait déjà suscité des réactions mitigées chez le public habituel du constructeur. Ici, le fabricant positionne cette Type 01 comme son véhicule de route le plus puissant à ce jour.
Une transition du concept à la réalité
La transition du concept à la version finale a conservé la majorité des choix esthétiques de l'idée de départ. On retrouve la silhouette épurée, le profil latéral allongé et les jantes de 23 pouces (imaginez le tarif des pneus) caractéristiques du prototype. Le passage à une configuration quatre portes confère cependant des proportions jugées plus équilibrées.
L'aménagement intérieur privilégie les matériaux nobles, avec du cuir et des détails en laiton, tout ce que l'on attend d'un véhicule haut de gamme. On retrouve au centre du tableau de bord, un écran OLED de 24 pouces de diagonale, ainsi que plusieurs écrans supplémentaires de 7 pouces, intégrés à la structure centrale.
À l'arrière, une caméra remplace la vitre arrière, avec retransmission sur écran. Vous avez bien lu, le fabricant préfère filmer et retranscrire l'extérieur via un écran, que de l'afficher via une simple fenêtre. Quoi que l'on en pense, niveau confidentialité, c'est un atout majeur.
Beaucoup de chevaux et beaucoup d'euros à dépenser
Sur le plan technique, trois moteurs électriques développent une puissance maximale de 1 016 chevaux et 1 365 Newton-mètres de couple. Le Type 01 accélère de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint 180 km/h en 4,0 secondes supplémentaires. La batterie de 118 kWh offre une autonomie annoncée de 645 km. La recharge rapide en courant continu permet de récupérer 320 kilomètres d'autonomie en 13 minutes.
Les commandes devraient débuter début 2027, avec des livraisons prévues à partir du deuxième semestre de l'année. Le prix de départ est fixé à 130 000 dollars. En espérant pour le constructeur, que cet argent comble le trou dans la caisse laissé par une précédente cyberattaque.