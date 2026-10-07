MisterDams

Je suis mitigé, je trouve le résultat final mieux réussi que le concept. Faut dire aussi qu’entre temps Audi a rendu ça un peu plus banal, et qu’ils ont bien amélioré l’avant avec une calandre plus consensuelle.

Reste que j’ai du mal à trouver une raison d’acheter ce véhicule. C’est pas le plus habitable (malgré les 5m de long), pas le plus performant, pas le plus endurant, pas le plus somptueux… même l’habitacle bascule dans le « dépouillé » d’une « vulgaire » chinoise, avec tous les reproches du sans bouton que les autres constructeurs commencent à fuir… Et l’interface de la tablette a l’air vraiment archi-simpliste avec juste de gros pictos pas très qualitatifs.

Après, évidemment on parle d’une catégorie de véhicule qui se retranscrit certainement très mal en photo, comme la Luce. Le luxe des matériaux, les textures, les détails de finition, les sons… Dommage, car on risque de ne la voir qu’en photo, justement.