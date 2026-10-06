Pour profiter d'une remise sur un forfait mobile Auchan Télécom, il faut détenir une carte de fidélité Waaoh! en cours de validité, et souscrire pour la première fois chez Auchan Télécom. L'enseigne rappelle que la carte est gratuite et disponible en magasin, même si les données personnes qu'elle nécessite ne la rend pas totalement gratuite. Marc Laurier, le directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, parle d'« un avantage direct et immédiat » sur le budget mobile des fidèles de l'enseigne. Dans les faits, le forfait 20 Go passe de 7,99 euros à 5,99 euros, et le 130 Go de 10,99 euros à 8,99 euros. Ce sont deux offres 4G, sans engagement, avec appels et SMS illimités.