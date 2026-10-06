En l'espace de 24 heures, Carrefour Mobile et Auchan Télécom ont lancé des remises sur leurs forfaits mobiles, grâce aux cartes de fidélité des magasins. À distance, ce sont deux opérateurs qui s'opposent : Orange et Bouygues Telecom.
Entre Auchan Télécom et Carrefour Mobile, c'est une vraie guerre de tranchées qui a lieu. Dix ans après, le dernier cité, porté par le réseau d'Orange, fait son retour dans les rayons. En face, Auchan Télécom est porté par Bouygues Telecom. Les deux accordent des réductions sur les prix des forfaits mobiles qu'ils commercialisent, dans le cas où l'abonné détient une carte de fidélité du magasin. Ce mardi 6 octobre 2026, Auchan Télécom a répondu du tac au tac à Carrefour Mobile, qui avait dégainé la veille, pour exactement s'aligner sur ses tarifs. On fait le point sur qui propose quoi exactement, pour vous aider à y voir plus clair.
Auchan Télécom propose 2 euros de moins chaque mois sur la facture
Pour profiter d'une remise sur un forfait mobile Auchan Télécom, il faut détenir une carte de fidélité Waaoh! en cours de validité, et souscrire pour la première fois chez Auchan Télécom. L'enseigne rappelle que la carte est gratuite et disponible en magasin, même si les données personnes qu'elle nécessite ne la rend pas totalement gratuite. Marc Laurier, le directeur marketing grand public de Bouygues Telecom, parle d'« un avantage direct et immédiat » sur le budget mobile des fidèles de l'enseigne. Dans les faits, le forfait 20 Go passe de 7,99 euros à 5,99 euros, et le 130 Go de 10,99 euros à 8,99 euros. Ce sont deux offres 4G, sans engagement, avec appels et SMS illimités.
Le forfait haut de gamme s'adresse plutôt aux globe-trotteurs. Baptisé « Série spéciale Voyage », le forfait 200 Go en 5G tombe à 11,99 euros au lieu de 13,99 euros. Il embarque, toujours sans engagement, une enveloppe de 35 Go exploitables depuis plus de 160 destinations, avec l'Union européenne et les DOM, mais aussi les États-Unis, le Canada, la Suisse, le Maroc, le Japon ou la Thaïlande. Les deux autres formules plafonnent à 17 et 25 Go en Europe et dans les DOM.
Le ticket d'entrée, lui, est tout à fait symbolique puisque la carte SIM coûte 1 euro, et elle est livrée gratuitement en point relais. La souscription se fait exclusivement en ligne, sur auchantelecom.fr, et la remise figure en toutes lettres sur chaque facture. Attention toutefois aux conditions, car il impossible de la cumuler avec une autre promotion, et elle disparaît en cas de résiliation ou de bascule vers une autre offre de la marque. Le petit forfait 1 Go à 1,99 euro ne peut pas faire l'objet de remise.
9 centimes d'écart entre Auchan Télécom et Carrefour Mobile, mais une vraie différence
Quelques heures avant, le lundi 5 octobre, Carrefour Mobile faisait son grand retour avec trois forfaits sans engagement, opérés directement par Orange. Pour le moment, l'enseigne propose trois offres, sans engagement : 20 Go à 6,90 euros, 130 Go à 10,90 euros et 300 Go à 14,90 euros, sans enveloppe au-delà de l'Europe et des DOM, un gros désavantage par rapport au forfait haut de gamme d'Auchan Télécom. La souscription est ouverte à tous, mais seuls les membres du Club Carrefour qui associent leur carte à leur ligne récupèrent 1, 2 ou 3 euros par mois. Aucune de ces offres n'intègre la 5G, pas même celle à 300 Go.
Sur son site, Carrefour annonce ainsi des forfaits revenant à 5,90, 8,90 et 11,90 euros par mois. Les tarifs Waaoh! d'Auchan Télécom se placent exactement 9 centimes au-dessus, palier par palier. Mais si les prix sont alignés, il y a une différence très importante entre les deux ! Chez Carrefour, l'abonné règle le prix plein, donc 10,90 euros avec le forfait 130 Go, et l'avantage fidélité (2 euros par mois) est directement reversé sur sa cagnotte, à dépenser en magasin, sur le site ou dans l'application de l'enseigne, au lieu d'être appliqué à la facture. Chez Auchan, la remise est directement appliquée sur le forfait mobile.
En soi, c'est surtout une question de positionnement personnel et de point de vue, car une remise reste une remise, mais si l'abonné n'a pas forcément l'habitude de faire ses courses chez Carrefour, il préfèrera peut-être bénéficier d'un forfait avec remise directe.
Carrefour garde tout de même quelques atouts. Son plus gros forfait grimpe à 300 Go, et il repose sur un réseau réputé pour sa fiabilité, celui d'Orange. La carte SIM s'achète dans plus de 2 000 magasins Carrefour, ou se télécharge en eSIM, pour l'activer directement dans son téléphone. Elle coûte toutefois 5 euros, plus 6 euros de livraison pour une carte physique commandée en ligne, là où Auchan Télécom la facture 1 euros, frais de port compris. Auchan réplique aussi avec la 5G, plus rapide, sur son forfait voyage, et avec une enveloppe plus généreuse à l'étranger : 17, 25 et 35 Go selon le forfait, contre 12, 19 et 25 Go chez Carrefour. À vous de choisir désormais.