Le Zone Vibe Pro veut vous éviter de jongler entre le casque du bureau et celui des transports. Logitech mise ici sur la qualité des appels, l’antibruit et plusieurs pièces remplaçables pour justifier un tarif élevé.
Un seul casque audio pour enchaîner une visioconférence, un trajet en métro puis une playlist Spotify, c’est la promesse du Logitech Zone Vibe Pro. Disponible depuis le 30 septembre à 260 euros, ce nouveau modèle sans fil veut couvrir à la fois les usages professionnels et personnels, avec une attention particulière portée aux appels et à la durée de vie.
Des appels soignés et plusieurs pièces remplaçables
Logitech a choisi de se passer de perche micro apparente. Les microphones intégrés s’appuient sur des traitements d’intelligence artificielle pour réduire les bruits captés autour de l’utilisateur tandis que la réduction de bruit adaptative agit de son côté sur ce qu’il entend.
Le Bluetooth multipoint permet de rester connecté simultanément à un ordinateur et à un smartphone. Côté autonomie, la marque suisse annonce jusqu’à 30 heures d’écoute ou 18 heures d’appels avec l’antibruit activé.
Le Zone Vibe Pro marque aussi des points sur la réparabilité. La batterie, les coussinets et le bandeau sont remplaçables. Logitech ne précise toutefois pas combien d’années les pièces détachées seront commercialisées ni leur prix, et prévient qu’elles pourraient ne pas être disponibles dans tous les pays. Des inconnues plutôt gênantes qui empêchent de mesurer l’intérêt économique de cette réparabilité.
À ce prix, les concurrents sont nombreux
Logitech arrive néanmoins sur un terrain déjà bien occupé. À 260 euros, le Zone Vibe Pro devra convaincre face aux Bose QuietComfort, Sony WH-1000XM5 et Sennheiser Momentum 4 Wireless, qui combinent déjà musique, appels et réduction de bruit.
Ce dernier est même affiché à 230 euros sur la boutique de son fabricant avec jusqu’à 60 heures d’écoute annoncées antibruit activé, contre 30 heures chez Logitech. Quant au Fairbuds XL, vendu 249 euros, il pousse beaucoup plus loin la logique modulaire. Batterie, coussinets, arceau, haut-parleurs et câbles peuvent notamment être remplacés.
Le vrai argument du Zone Vibe Pro sera donc probablement sa polyvalence perso-boulot. Les certifications Microsoft Teams, Zoom et Google Meet sont d’ailleurs réservées à la version Business, vendue 280 euros avec récepteur USB Type-C ou 260 euros sans celui-ci (Bluetooth). Tout le monde ne connaît pas la crise.