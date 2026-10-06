Logitech arrive néanmoins sur un terrain déjà bien occupé. À 260 euros, le Zone Vibe Pro devra convaincre face aux Bose QuietComfort, Sony WH-1000XM5 et Sennheiser Momentum 4 Wireless, qui combinent déjà musique, appels et réduction de bruit.

Ce dernier est même affiché à 230 euros sur la boutique de son fabricant avec jusqu’à 60 heures d’écoute annoncées antibruit activé, contre 30 heures chez Logitech. Quant au Fairbuds XL, vendu 249 euros, il pousse beaucoup plus loin la logique modulaire. Batterie, coussinets, arceau, haut-parleurs et câbles peuvent notamment être remplacés.

Le vrai argument du Zone Vibe Pro sera donc probablement sa polyvalence perso-boulot. Les certifications Microsoft Teams, Zoom et Google Meet sont d’ailleurs réservées à la version Business, vendue 280 euros avec récepteur USB Type-C ou 260 euros sans celui-ci (Bluetooth). Tout le monde ne connaît pas la crise.