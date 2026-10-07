« Depuis 2017, aucun autre modèle n’avait atteint un tel volume mensuel de commandes clients », explique Volkswagen, qui rappelle que l’ID. Polo dépasse ainsi les précédents records de la Polo (alors thermique), avec 4 816 commandes en mars 2019 et 4 656 en mai 2017.

La marque précise que le contexte rend cette performance encore plus intéressante, puisque le lancement commercial en concession n’a eu lieu que le 10 septembre, et que la petite citadine n’a pas encore bénéficié d’un mois complet de présence dans le réseau.