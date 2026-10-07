Volkswagen signe un mois de septembre particulièrement solide en France. Portée par le succès de la toute récente ID. Polo, la marque enregistre près de 12 000 commandes, avec en prime une part de 57% pour les modèles 100% électriques.
Le lancement de l’ID. Polo semble déjà bien engagé pour Volkswagen. Alors que la petite électrique vient tout juste d’arriver dans les concessions françaises, elle affiche des volumes de commandes suffisamment importants pour permettre à la marque allemande de signer l’un de ses meilleurs mois… Depuis plusieurs années !
L’ID. Polo démarre sur les chapeaux de roues
Volkswagen confirme avoir enregistré 5 215 commandes clients pour l’ID. Polo en France au mois de septembre. Depuis l’ouverture des commandes, le modèle totalise un peu plus de 10 000 commandes, soit un démarrage particulièrement remarqué pour une nouvelle venue dans la gamme électrique du constructeur.
Le chiffre prend encore davantage de relief lorsqu’on le compare aux performances historiques de la marque. Volkswagen France indique en effet qu’il s’agit d’un record de commandes mensuelles pour un modèle sur les dix dernières années.
« Depuis 2017, aucun autre modèle n’avait atteint un tel volume mensuel de commandes clients », explique Volkswagen, qui rappelle que l’ID. Polo dépasse ainsi les précédents records de la Polo (alors thermique), avec 4 816 commandes en mars 2019 et 4 656 en mai 2017.
La marque précise que le contexte rend cette performance encore plus intéressante, puisque le lancement commercial en concession n’a eu lieu que le 10 septembre, et que la petite citadine n’a pas encore bénéficié d’un mois complet de présence dans le réseau.
Près de 12 000 commandes pour Volkswagen en septembre
Cette dynamique profite directement à Volkswagen dans son ensemble. Avec le renfort de l’ID. Polo, Volkswagen France atteint près de 12 000 commandes en septembre, soit l’un de ses meilleurs résultats depuis 2020.
L’autre indicateur particulièrement parlant provient du fait que 57% des commandes enregistrées par la marque en septembre concernent des véhicules 100% électriques. Une électrification qui prend donc une place de plus en plus importante dans les commandes françaises de Volkswagen, portée notamment par le renouvellement de la gamme ID (et accessoirement le recours aux appellations historiques).
Volkswagen précise que 78% des commandes de l’ID. Polo proviennent de particuliers et qu’elles ont été enregistrées sans subvention liée au leasing social.
Une gamme ID. Polo appelée à s’étoffer
Volkswagen compte désormais capitaliser sur cet engouement. La gamme ID. Polo vient récemment de s’enrichir avec une motorisation de 116 chevaux en finition Life, tandis qu’une déclinaison nettement plus sportive se profile déjà.
L’ID. Polo GTI sera ainsi présentée au public lors du Mondial de l’Auto de Paris à partir du 12 octobre 2026. Quelques semaines seulement après son arrivée, la petite citadine semble déjà en voie de s’imposer comme l’un des moteurs commerciaux de Volkswagen en France.