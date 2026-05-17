Evidemment, la marque promet un comportement fidèle à l’ADN GTI, avec notamment un différentiel électronique piloté et même un mode de conduite exclusif.

Ce dernier, baptisé sobrement « GTI », et activable via un bouton sur le volant, ajuste la réponse de l’accélérateur, la direction, l’ambiance sonore et même certains affichages numériques pour retrouver un peu de l’esprit des GTI thermiques d’antan.