Chez Volkswagen, le badge GTI ne se veut pas un simple logo posé sur une compacte vitaminée. Depuis la première Volkswagen Golf GTI en 1976, ces trois lettres incarnent une certaine idée de la sportive accessible. Et pour la première fois de son histoire, la GTI abandonne totalement le thermique.
Avec la nouvelle Volkswagen ID. Polo GTI, le constructeur allemand ouvre un nouveau chapitre, cette fois 100 % électrique. Basée sur la plateforme MEB+, la citadine sportive annonce un moteur électrique de 226 ch (166 kW), soit exactement le niveau de puissance attendu pour une petite GTI moderne. Un modèle qu’Automobile Propre a notamment pu approcher.
Une GTI électrique de 226 ch chez Volkswagen
Cinquante ans après le lancement de la première Golf GTI, Volkswagen ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire sportive avec l’ID. Polo GTI, première déclinaison 100 % électrique à porter les trois lettres mythiques. Une révolution pour le constructeur allemand, qui reste toutefois fidèle à certains fondamentaux de la recette originelle, à commencer par une puissance transmise au train avant.
Evidemment, la marque promet un comportement fidèle à l’ADN GTI, avec notamment un différentiel électronique piloté et même un mode de conduite exclusif.
Ce dernier, baptisé sobrement « GTI », et activable via un bouton sur le volant, ajuste la réponse de l’accélérateur, la direction, l’ambiance sonore et même certains affichages numériques pour retrouver un peu de l’esprit des GTI thermiques d’antan.
Volkswagen soigne également le look avec des jantes de 19", un bouclier avant plus agressif, un diffuseur spécifique et plusieurs clins d’œil stylistiques aux GTI historiques. L’objectif est clair, à savoir moderniser la recette sans trahir les puristes.
Jusqu’à 450 km d’autonomie et un intérieur très… GTI
Côté batterie, cette Volkswagen ID. Polo GTI embarque un bloc NMC de 52 kWh, lequel promet une autonomie pouvant atteindre environ 420 km en cycle WLTP, avec une recharge possible jusqu’à 105 kW.
De quoi rendre la petite sportive allemande sensiblement plus polyvalente qu’on pourrait l’imaginer au premier abord.
À bord justement, Volkswagen joue la carte du mélange entre modernité et nostalgie. On retrouve une instrumentation numérique très épurée, mais aussi plusieurs éléments inspirés des GTI historiques comme la sellerie sport, les surpiqûres rouges, le volant spécifique et une ambiance plus dynamique que sur une ID. Polo classique.
Cinquante ans après la naissance de la première Golf GTI, Volkswagen estime que l’heure est venue de faire passer son emblème sportif à l’électrique. Reste désormais à savoir si les fans historiques accepteront cette révolution silencieuse…