Vous rêvez d'un fond d'écran dynamique ? Sur macOS, cette fonctionnalité est disponible nativement. Windows ne propose pas exactement la même expérience, mais WinDynamicDesktop permet de retrouver ce principe : l'image affichée sur le bureau évolue automatiquement au fil de la journée, notamment en fonction du lever et du coucher du soleil.
Le fonctionnement est simple : plutôt que de conserver la même image du matin au soir, l'application affiche différentes versions d'un même paysage selon un calendrier défini. Une scène peut ainsi apparaître sous la lumière du matin, en plein soleil, puis à la tombée de la nuit. Les images se succèdent automatiquement, sans animation ni transition vidéo.
Le bureau s’adapte automatiquement à l’heure
WinDynamicDesktop fonctionne en arrière-plan et adapte le fond d'écran aux différents moments de la journée. Le logiciel peut utiliser la localisation géographique pour calculer les horaires de lever et de coucher du soleil et synchroniser les changements d'image avec ces événements. Il est également possible de définir des horaires personnalisés pour contrôler plus précisément l'affichage.
L'utilisateur peut choisir parmi les thèmes intégrés ou télécharger de nouvelles créations proposées par la communauté. Il est aussi possible de concevoir ses propres thèmes, à condition de préparer plusieurs images et un fichier de configuration JSON définissant leur ordre d'affichage.
WinDynamicDesktop prend également en charge les configurations à plusieurs écrans, avec la possibilité d'attribuer des thèmes différents à chaque moniteur. Le logiciel peut aussi adapter le fond de l'écran de verrouillage et programmer une rotation automatique entre plusieurs thèmes favoris.
- Programmation dynamique sur toute la journée
- Thèmes personnels et communautaires disponibles
- Prise en charge des configurations multi-écrans
Une fonction inspirée du Mac, mais adaptée à Windows
WinDynamicDesktop reprend le principe des fonds d'écran dynamiques de macOS, tout en restant un logiciel indépendant conçu pour Windows. Gratuit et open source, il fonctionne notamment sous Windows 10 et Windows 11. Contrairement au diaporama intégré à Windows, qui change les images à intervalles réguliers, WinDynamicDesktop peut synchroniser leur affichage avec le cycle solaire. C'est ce qui permet de retrouver une certaine cohérence entre la lumière extérieure et l'ambiance du bureau.
Il faut toutefois disposer d'un thème composé de plusieurs images pour profiter de cet effet. WinDynamicDesktop ne transforme pas une photographie fixe en animation et ne permet pas d'utiliser des fonds d'écran vidéo. La création de thèmes personnalisés demande également un peu de préparation, notamment pour organiser les images et configurer leurs horaires d'affichage.
WinDynamicDesktop s'adresse surtout aux utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur bureau sans avoir à changer manuellement de fond d'écran. Il permet aussi à ceux qui ont leurs habitudes sur macOS de retrouver une fonctionnalité similaire sur Windows. Une fois configuré, le logiciel reste discret et gère automatiquement les changements d'image au fil de la journée.