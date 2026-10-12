Une fonction inspirée du Mac, mais adaptée à Windows

WinDynamicDesktop reprend le principe des fonds d'écran dynamiques de macOS, tout en restant un logiciel indépendant conçu pour Windows. Gratuit et open source, il fonctionne notamment sous Windows 10 et Windows 11. Contrairement au diaporama intégré à Windows, qui change les images à intervalles réguliers, WinDynamicDesktop peut synchroniser leur affichage avec le cycle solaire. C'est ce qui permet de retrouver une certaine cohérence entre la lumière extérieure et l'ambiance du bureau.

Il faut toutefois disposer d'un thème composé de plusieurs images pour profiter de cet effet. WinDynamicDesktop ne transforme pas une photographie fixe en animation et ne permet pas d'utiliser des fonds d'écran vidéo. La création de thèmes personnalisés demande également un peu de préparation, notamment pour organiser les images et configurer leurs horaires d'affichage.

WinDynamicDesktop s'adresse surtout aux utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur bureau sans avoir à changer manuellement de fond d'écran. Il permet aussi à ceux qui ont leurs habitudes sur macOS de retrouver une fonctionnalité similaire sur Windows. Une fois configuré, le logiciel reste discret et gère automatiquement les changements d'image au fil de la journée.