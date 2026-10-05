Aux côtés des Panasonic Toughbook et de quelques autres acteurs, Dell occupe le marché des PC portables durcis. Sur ce segment très… Particulier, la firme a dégainé cette semaine son nouveau Pro Rugged 14 : un ultraportable puissant, capable de résister aux pires sévices.
Voilà un PC portable de 14 pouces qui résistera sans broncher aux moins délicats d’entre nous. Attendu courant octobre, le Dell Pro Rugged 14 est un PC ultraportable semi-durci armé par Intel et NVIDIA. Son châssis renforcé de 3,36 cm d’épaisseur (pour 2,13 kg) lui permet d’encaisser les chutes de 90 cm de haut et de supporter les environnements hostiles affichant des températures comprises entre -29 °C et 63 °C.
Un modèle Panther Lake fait pour les durs
Sur le plan matériel, l’appareil n’en reste pas moins un ultraportable professionnel (presque) comme les autres. On y retrouve une configuration Panther Lake & NVIDIA Blackwell permettant de combiner jusqu’à un Core Ultra 7 366H à une carte graphique dédiée NVIDIA RTX PRO 500 (6 Go de GDDR7). Pour ce modèle, Dell annonce entre 16 et 64 Go de mémoire vive LPDDR5 (8533 MT/S)… mais sous la forme d’une barrette modulaire LPCAMM2, comme celle installée sur l’excellent Framework Laptop 13 Pro.
Le Dell Pro Rugged 14 peut du reste intégrer entre 512 Go et 2 To de SSD (PCIe Gen 5), mais se contente d'une dalle, tactile ou non, IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 14 pouces offrant jusqu'à 1100 cd/m2 de luminance maximale (en option).
Deux batteries amovibles au menu
L’une des spécificités de l’engin est toutefois de regrouper jusqu’à deux batteries amovibles de 53,5 Wh pouvant être remplacées très facilement sur le terrain. On y retrouve enfin deux ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A, une sortie HDMI 2.1, un port RS232, ainsi qu’un emplacement d’E/S arrière configurable, permettant d’ajouter des ports 2,5 GbE, USB-A, série ou USB Fischer. Une connectivité Wi-Fi 7 de série est aussi d’actualité, au même titre qu'un modem 5G optionnel (Snapdragon X72 5G). Des options GPS sont enfin évoquées.
Dell France ne communique pas encore de prix précis pour ce modèle sous nos latitudes, mais nous devrions vite être fixés. Pour vous donner une idée, l’appareil débute à 3945 dollars outre-Atlantique mais son prédécesseur commençait, en France, aux environs de 5500 euros.