Sur le plan matériel, l’appareil n’en reste pas moins un ultraportable professionnel (presque) comme les autres. On y retrouve une configuration Panther Lake & NVIDIA Blackwell permettant de combiner jusqu’à un Core Ultra 7 366H à une carte graphique dédiée NVIDIA RTX PRO 500 (6 Go de GDDR7). Pour ce modèle, Dell annonce entre 16 et 64 Go de mémoire vive LPDDR5 (8533 MT/S)… mais sous la forme d’une barrette modulaire LPCAMM2, comme celle installée sur l’excellent Framework Laptop 13 Pro.

Le Dell Pro Rugged 14 peut du reste intégrer entre 512 Go et 2 To de SSD (PCIe Gen 5), mais se contente d'une dalle, tactile ou non, IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 14 pouces offrant jusqu'à 1100 cd/m2 de luminance maximale (en option).