Si le matériel est logiquement figé, Valve continue d’affiner le logiciel du Steam Frame avec une nouvelle mise à jour de SteamOS. Estampillée 0.4.3, cette nouvelle version n'est proposée que sur le canal bêta pour le moment.

Elle apporte toutefois plusieurs optimisations critiques destinées à réduire la consommation énergétique du casque lancé il y a seulement quelques semaines. Le constructeur annonce ainsi une amélioration pouvant atteindre 12 % de l’autonomie. Cette progression concerne aussi bien les jeux exécutés localement que ceux diffusés en streaming depuis un PC. Valve précise toutefois que le gain réel dépendra logiquement de la fréquence d’affichage et du type de contenus. Comme souvent, ces 12 % annoncés constituent donc un maximum qui ne concernera pas tous et toutes.

Le Steam Frame repose sur une architecture ARM64 et embarque une puce SoC Snapdragon 8 Gen 3 accompagnée de 16 Go de mémoire LPDDR5X. L’optimisation logicielle représente ainsi un levier important pour améliorer l’expérience d’utilisation, particulièrement sur un appareil autonome où la consommation énergétique constitue une contrainte majeure.