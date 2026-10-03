La sortie du Steam Frame n'est pas une fin en soi et Valve poursuit donc le travail autour de son casque de réalité virtuelle.
Les équipes de Valve sont toujours aux petits soins avec leur casque VR, le Steam Frame. La sortie de SteamOS 0.4.3 améliore l’efficacité énergétique et Valve annonce jusqu’à 12 % d’autonomie supplémentaire selon les usages.
Une autonomie améliorée grâce à SteamOS 0.4.3
Si le matériel est logiquement figé, Valve continue d’affiner le logiciel du Steam Frame avec une nouvelle mise à jour de SteamOS. Estampillée 0.4.3, cette nouvelle version n'est proposée que sur le canal bêta pour le moment.
Elle apporte toutefois plusieurs optimisations critiques destinées à réduire la consommation énergétique du casque lancé il y a seulement quelques semaines. Le constructeur annonce ainsi une amélioration pouvant atteindre 12 % de l’autonomie. Cette progression concerne aussi bien les jeux exécutés localement que ceux diffusés en streaming depuis un PC. Valve précise toutefois que le gain réel dépendra logiquement de la fréquence d’affichage et du type de contenus. Comme souvent, ces 12 % annoncés constituent donc un maximum qui ne concernera pas tous et toutes.
Le Steam Frame repose sur une architecture ARM64 et embarque une puce SoC Snapdragon 8 Gen 3 accompagnée de 16 Go de mémoire LPDDR5X. L’optimisation logicielle représente ainsi un levier important pour améliorer l’expérience d’utilisation, particulièrement sur un appareil autonome où la consommation énergétique constitue une contrainte majeure.
Streaming et suivi du regard au menu
SteamOS 0.4.3 ne se limite cependant pas aux optimisations de batterie. La mise à jour introduit également une nouvelle option d’accessibilité permettant de restreindre la fonctionnalité de suivi du regard à un seul œil. Accessible dans les paramètres avancés de réalité virtuelle, cette fonction permet de sélectionner l’œil dominant pour le suivi.
Valve profite également de cette version pour corriger plusieurs problèmes rencontrés avec les contrôleurs. Certaines applications, parmi lesquelles Google Earth VR et Thumper, pouvaient rencontrer des difficultés lors du chargement des configurations de commandes. Plusieurs ajustements des contrôles ont été également apportés.
Enfin, la partie consacrée au streaming bénéficie de plusieurs corrections. Valve cherche à résoudre les problèmes de connexion associés à ce qui est désigné comme « Error 17 » et recommande d’utiliser SteamVR 2.18.2 ou une version ultérieure sur le PC hôte. Des problèmes de connexion de l’adaptateur sans fil dans certains pays ont également été corrigés.