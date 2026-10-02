Alors comment ça marche, Destroy Any Website ? C'est simple, une fois arrivé sur le site, on tape l'adresse d'un site, on valide, et un bonhomme bâton armé jusqu'aux dents débarque au milieu des menus et des articles, ou des produits, selon le type de site que vous choisissez. Clin d'œil malicieux, la vidéo de lancement le montre s'attaquer à la page Wikipédia… des bonshommes bâtons. Il court avec A et D ou les flèches du clavier, saute avec la barre d'espace et s'envole si l'on maintient la touche. La souris vise et tire, le clic droit lance des grenades. Et sur téléphone, il suffit de basculer l'écran à l'horizontale pour jouer au doigt.