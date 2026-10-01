Le 4 septembre, dans sa requête adressée au tribunal administratif de Montreuil, la jeune femme a contre-attaqué sur deux fronts. D'un côté, elle a déposé un recours en annulation pour effacer la sanction, mais ça prendra du temps. De l'autre, il y a un référé, une procédure d'urgence qui permet de mettre la sanction entre parenthèses en attendant le jugement. Concrètement, l'étudiante voulait être réintégrée pour soutenir son rapport de stage le 17 septembre et obtenir son diplôme, ou à défaut passer un rattrapage avant le 30 septembre. Elle réclamait aussi à l'État 2 000 euros pour couvrir ses frais de procédure. Sur la forme enfin, elle reprochait à l'université d'avoir mal justifié sa décision, et de ne pas lui avoir laissé les dix jours pleins prévus par les textes pour consulter le rapport d'instruction, le document qui fait le point sur les faits reprochés. Une garantie, selon elle, indispensable pour pouvoir se défendre.