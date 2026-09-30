En ce qui concerne les services, Airbnb étale aussi ses lancements d'ici la fin de l'année, avec la promesse de voyager plus léger et ainsi passer moins de temps à faire les courses. Deux nouveautés concernent directement l'Europe. La livraison de courses, lancée aux États-Unis en début d'année, y est désormais proposée, et la location de skis et de snowboards arrive dans les Alpes françaises via des partenaires locaux. Les États-Unis héritent de trois services : la location de bateaux dans le sud de la Floride, la blanchisserie de Rinse, déjà ouverte dans certaines villes avec collecte et livraison gratuites, et, dès novembre, le matériel bébé de BabyQuip dans plus de 60 villes, avec une petite remise au passage. La livraison de repas, elle, est annoncée sans zone ni date pour le moment.