La plateforme Airbnb a présenté, mercredi, ses nouveautés d'automne avec une fonction sociale baptisée Connexions, une recherche par IA et de nouveaux services. Si la livraison de courses arrive en Europe, une bonne partie de ces lancements reste réservée aux États-Unis.
Airbnb a officialisé ce mercredi 30 septembre une série de nouveautés destinées aux voyageurs comme aux hôtes. Demander à sa sœur où elle a dormi à Lisbonne, ou éplucher les photos d'un collègue pour retrouver le nom de ce fameux gîte breton sont par exemple autant d'enquêtes qui vont devenir inutiles, si l'on en croit la plateforme. Depuis aujourd'hui, elle permet en effet de se connecter à ses proches pour consulter leurs voyages. Elle lance en parallèle une recherche en langage naturel et une batterie de services, de la livraison de courses à la location de skis. Le programme est copieux, mais une bonne partie reste réservée aux Américains. Et l'intelligence artificielle est, sans surprise, omniprésente.
Airbnb se rêve en réseau social du voyage
La pièce maîtresse des nouveautés d'Airbnb s'appelle « Connexions », et son fonctionnement vous rappellera forcément celui d'une demande d'ami sur un réseau social. Le principe est qu'on invite un membre de sa famille, un ami ou une personne avec qui l'on a déjà voyagé via Airbnb à se relier à son compte. On a fait le test sur Clubic, et on peut faire cette invitation par e-mail, en passant par WhatsApp, Facebook, Messenger, X ou par exemple en copiant le lien pour l'envoyer par SMS, si ça vous chante.
Ces liens alimentent une carte de voyages interactive, qui se densifie au rythme des connexions. On y repère où vos proches ont dormi, les services et expériences qu'ils ont réservés et les avis qu'ils ont laissés. On y voit aussi les destinations qu'ils ont en ligne de mire. Et si une adresse vous tente, vous pouvez l'enregistrer en favori, ou envoyer un message depuis l'application pour cuisiner l'intéressé.
Mais a-t-on vraiment envie que l'oncle Gérard sache où l'on a passé le week-end ? Le partage est réciproque, puisqu'une fois connectés, chacun voit les voyages de l'autre. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de montrer à l'autre chacun de vos voyages. Vous pouvez les sélectionner ou désélectionner à votre guise. Pour ne pas partir de zéro, Airbnb suggère lui-même des connexions en s'appuyant sur vos séjours précédents. Et il est évidemment possible de bloquer des connexions à n'importe quel moment. Les informations sont notamment puisées dans les retours de voyageurs et d'hôtes.
Airbnb glisse l'IA dans la recherche de logements et prépare de nouveaux services, comme la livraison de repas
L'intelligence artificielle, la fameuse, Airbnb entend l'insérer à chaque étape du séjour, de la planification à l'arrivée, pour faire gagner du temps. Au programme notamment, une recherche où l'on formule ses envies et ses filtres avec ses propres mots, et la possibilité de comparer les logements selon ce qui compte le plus pour soi. Le déploiement démarre aux États-Unis, sans calendrier annoncé pour la France.
En ce qui concerne les services, Airbnb étale aussi ses lancements d'ici la fin de l'année, avec la promesse de voyager plus léger et ainsi passer moins de temps à faire les courses. Deux nouveautés concernent directement l'Europe. La livraison de courses, lancée aux États-Unis en début d'année, y est désormais proposée, et la location de skis et de snowboards arrive dans les Alpes françaises via des partenaires locaux. Les États-Unis héritent de trois services : la location de bateaux dans le sud de la Floride, la blanchisserie de Rinse, déjà ouverte dans certaines villes avec collecte et livraison gratuites, et, dès novembre, le matériel bébé de BabyQuip dans plus de 60 villes, avec une petite remise au passage. La livraison de repas, elle, est annoncée sans zone ni date pour le moment.
Les hôtes ont aussi droit, cet automne, à leur lot d'outils optimisés par l'IA. Un calendrier multi-annonces modifie d'un coup les prix, disponibilités, conditions d'annulation ou réductions, sur tout ou partie des logements. Des plans 3D interactifs aident les voyageurs à se projeter avant de réserver. La tarification dynamique (pas forcément une bonne nouvelle pour le consommateur) ajuste chaque jour le prix de la nuit selon l'offre et la demande, dans une fourchette suggérée par Airbnb et modifiable à tout moment. Et enfin, l'IA résume les performances, en décrypte les ressorts et propose des actions depuis le tableau de bord. Le plein de nouveautés donc.