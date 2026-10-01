La protection n'est en revanche pas identique. Pour les sauvegardes hébergées du forfait payant, Signal ajoute une seconde clé, renouvelée chaque jour et gardée dans un environnement d'exécution sécurisé (une zone isolée du serveur). Elle ne déchiffre rien sans la clé de récupération, mais l'ancienne est détruite à chaque changement, ce qui protège les sauvegardes passées. Les sauvegardes locales n'ont pas ce dispositif, car elles doivent fonctionner avec n'importe quel support de stockage. La clé de récupération ouvre donc toutes les sauvegardes locales, y compris les anciennes. Comme le service hébergé remplace son archive toutes les 24 heures et qu'un dossier local ne se nettoie pas tout seul, Signal suggère de supprimer régulièrement les anciennes copies, par exemple sur une clé USB. Soulignons enfin que les messages éphémères programmés pour disparaître dans les 24 heures sont exclus des sauvegardes.