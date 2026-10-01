Avec la version 8.30 de son application iOS, Signal permet d'enregistrer une copie chiffrée de ses conversations dans le dossier de son choix. Contrairement aux sauvegardes hébergées par Signal, elle est stockée là où l'utilisateur le décide.
La fonction sera bientôt accessible à tous les utilisateurs d'iOS. Elle reprend le format des sauvegardes locales d'Android et de Signal Desktop, ce qui permet de restaurer ses discussions d'un système à l'autre.
Une clé unique, mais une protection qui diffère selon la méthode
Pour activer la sauvegarde locale, il faut se rendre au sein des paramètres de Signal, puis dans Sauvegardes, Sauvegardes locales, et choisir un dossier. Signal propose alors d'afficher la clé de récupération, un code de 64 caractères sans lequel la sauvegarde reste illisible : les fichiers sont chiffrés de bout en bout, donc impossibles à ouvrir sans elle. Pour effectuer une restauration, il suffit de réinstaller Signal, de choisir "Transférer ou restaurer le compte", puis la nouvelle option "Restaurer une sauvegarde locale". La fonction peut être désactivée à tout moment.
Sur Android, ces sauvegardes existaient déjà, mais chaque copie quotidienne regroupait tout dans une seule archive, ce qui prenait beaucoup de place. Le nouveau format range les médias dans un dossier à part et procède de façon incrémentielle : un fichier déjà copié n'est pas recopié, et un document reçu en plusieurs exemplaires n'est stocké qu'une fois. C'est pratique si le dossier est ensuite synchronisé vers un disque externe ou un NAS. La première sauvegarde, elle, copie tout depuis zéro, ce qui peut consommer plus d'espace ou de bande passante que le service hébergé.
La protection n'est en revanche pas identique. Pour les sauvegardes hébergées du forfait payant, Signal ajoute une seconde clé, renouvelée chaque jour et gardée dans un environnement d'exécution sécurisé (une zone isolée du serveur). Elle ne déchiffre rien sans la clé de récupération, mais l'ancienne est détruite à chaque changement, ce qui protège les sauvegardes passées. Les sauvegardes locales n'ont pas ce dispositif, car elles doivent fonctionner avec n'importe quel support de stockage. La clé de récupération ouvre donc toutes les sauvegardes locales, y compris les anciennes. Comme le service hébergé remplace son archive toutes les 24 heures et qu'un dossier local ne se nettoie pas tout seul, Signal suggère de supprimer régulièrement les anciennes copies, par exemple sur une clé USB. Soulignons enfin que les messages éphémères programmés pour disparaître dans les 24 heures sont exclus des sauvegardes.