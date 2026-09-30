La démarche française n’est pas isolée. En Allemagne, la Verbraucherzentrale avait déjà invité les abonnés concernés à demander un remboursement partiel en raison de la dégradation de l’offre Premium.



Aux Pays-Bas, l’association Consumentenbond a de son côté publié un article expliquant aux abonnés qu’ils pouvaient, selon leur situation, réclamer une réduction. Elle souligne notamment les restrictions ayant touché la 4K et le HDR, mais aussi la disparition de Chromecast et les problèmes rencontrés avec AirPlay, sans baisse du prix de l’abonnement Premium.



Lors de notre précédent point sur le dossier, à la mi-septembre, la France n’était pas concernée par les restrictions touchant Google Cast et AirPlay en Allemagne et aux Pays-Bas. À ce stade, Disney n’a pas publiquement répondu à la mise en demeure de Que Choisir Ensemble.