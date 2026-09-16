La guerre de brevets entre Disney et InterDigital continue de rogner les fonctions de Disney+. Après le Dolby Vision, le HDR et la 4K en Europe, Google Cast est désormais désactivé en Allemagne et aux Pays-Bas, tandis qu’AirPlay semble lui aussi touché selon plusieurs signalements d’utilisateurs. Pour l’instant, la France n’est pas concernée par cette nouvelle restriction.
Le feuilleton Disney+ continue. Depuis le début de l’année, les abonnés européens ont déjà vu disparaître puis revenir partiellement plusieurs fonctions premium de la plateforme. En France, la guerre de brevets avec InterDigital a notamment perturbé le Dolby Vision, le HDR et la 4K.
Cette dernière a commencé à revenir cet été grâce à une solution alternative basée sur VP9, tandis que le HDR reste absent sur certains appareils. Mais le conflit touche désormais une autre fonction : la diffusion sans fil vers le téléviseur.
Cast coupé, AirPlay également touché ?
En Allemagne et aux Pays-Bas, Disney+ a désactivé Google Cast après une décision rendue début septembre par la division de Düsseldorf de la Juridiction unifiée du brevet. Le tribunal a estimé que Disney enfreignait un brevet d’InterDigital portant sur des techniques utilisées pour transmettre des contenus multimédias entre plusieurs appareils.
La restriction concerne les applications Disney+ utilisées sur smartphones, tablettes et ordinateurs, pas l’accès au service lui-même depuis une application installée directement sur un téléviseur ou un boîtier compatible.
AirPlay serait désormais lui aussi concerné, mais la situation est un peu moins claire. Plusieurs utilisateurs indiquent ne plus pouvoir envoyer un contenu Disney+ depuis un iPhone, un iPad ou un Mac vers une Apple TV, et du code repéré dans l’application va dans le même sens. Disney n’a toutefois pas confirmé publiquement cette désactivation à ce stade.
La France est déjà touchée par deux injonctions HEVC
Cette nouvelle décision sur Cast ne concerne pour l’instant que l’Allemagne et les Pays-Bas. Google Cast et AirPlay continuent donc de fonctionner en France, et rien ne permet d’affirmer que leur désactivation s’étendra à notre marché.
La France est en revanche déjà concernée par deux autres décisions de la JUB. En juin puis juillet 2026, les divisions de Mannheim et de Düsseldorf ont chacune accordé à InterDigital une injonction portant sur des techniques d’encodage HEVC. Les deux s’appliquent à onze pays de l’Union européenne, dont la France.
Ces décisions ont déjà contraint Disney+ à modifier la manière dont certains flux 4K sont distribués. InterDigital conteste désormais également le recours de Disney au VP9 pour rétablir l’Ultra HD sur certains appareils.
Le conflit se joue enfin sur un autre terrain, cette fois devant la justice allemande. InterDigital réclame 101,7 millions d’euros de dommages et intérêts devant le tribunal régional de Munich au titre d’un brevet HDR, pour la période allant du lancement de Disney+ en Allemagne en mars 2020 jusqu’à une décision rendue en novembre 2025.
La guerre de brevets ne se limite donc plus à quelques lignes dans un dossier juridique. Depuis plusieurs mois, elle modifie directement ce que les abonnés Disney+ peuvent regarder, dans quelle qualité et désormais, dans certains pays, la manière dont ils peuvent envoyer ces contenus vers leur téléviseur.