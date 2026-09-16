Cette nouvelle décision sur Cast ne concerne pour l’instant que l’Allemagne et les Pays-Bas. Google Cast et AirPlay continuent donc de fonctionner en France, et rien ne permet d’affirmer que leur désactivation s’étendra à notre marché.



La France est en revanche déjà concernée par deux autres décisions de la JUB. En juin puis juillet 2026, les divisions de Mannheim et de Düsseldorf ont chacune accordé à InterDigital une injonction portant sur des techniques d’encodage HEVC. Les deux s’appliquent à onze pays de l’Union européenne, dont la France.



Ces décisions ont déjà contraint Disney+ à modifier la manière dont certains flux 4K sont distribués. InterDigital conteste désormais également le recours de Disney au VP9 pour rétablir l’Ultra HD sur certains appareils.