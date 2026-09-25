Ça devient dorénavant presque une tradition annuelle. Le géant américain du streaming Disney+ vient de décider d'une augmentation de ses tarifs aux États-Unis.
Si dans les années 2010, la multiplication des plateformes de streaming à prix modique semblait une bénédiction pour obtenir du contenu légalement sans trop dépenser, ces dernières années, le consommateur peut se sentir devenir une vache à lait de ce système. Car les augmentations de prix sont devenues fréquentes, et même annuelles quand on regarde un Disney+. Si vous vous souvenez, la plateforme avait revu ses prix à la hausse il y a presque exactement un an. Eh bien, elle le fait à nouveau !
Disney+ augmente à nouveau ses prix aux États-Unis
Disney+ va coûter plus cher. En tout cas, c'est certain pour ce qui est des États-Unis. La plateforme vient en effet d'annoncer une hausse des tarifs de tous ses abonnements, pour les nouveaux clients comme pour les abonnés actuels, de l'autre côté de l'Atlantique.
L'abonnement Premium, dans ce cadre, subit une augmentation de +13%, et passe ainsi de 18,99 à 21,49 dollars par mois. La formule Standard sans publicité affiche elle une inflation plus modérée, puisqu'elle prend 50 cents, croissant de 11,99 à 12,49 dollars. Le prix de Hulu augmente lui aussi dans le même temps dans le pays.
Vers une annonce similaire dans quelques semaines en France ?
Et malheureusement, on sait qu'une hausse de prix aux États-Unis ne reste pas contenue à ce marché. On doit donc s'attendre à voir le géant du streaming déployer de nouvelles augmentations dans les marchés étrangers, dont le marché français, dans les prochaines semaines. La seule incertitude tient surtout à : de combien les tarifs vont-ils augmenter ?
Pour rappel, en 2025, l'ensemble des souscriptions avaient vu leur prix revu à la hausse. L'abonnement Standard avec publicité et l'abonnement Standard avaient chacun prix 1 € en plus, le premier passant à 6,99 € par mois quand le second atteignait les 10,99 € par mois. L'abonnement Premium lui avait encaissé une inflation de 2 €, à 15,99 € par mois.