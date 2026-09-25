Disney+ va coûter plus cher. En tout cas, c'est certain pour ce qui est des États-Unis. La plateforme vient en effet d'annoncer une hausse des tarifs de tous ses abonnements, pour les nouveaux clients comme pour les abonnés actuels, de l'autre côté de l'Atlantique.

L'abonnement Premium, dans ce cadre, subit une augmentation de +13%, et passe ainsi de 18,99 à 21,49 dollars par mois. La formule Standard sans publicité affiche elle une inflation plus modérée, puisqu'elle prend 50 cents, croissant de 11,99 à 12,49 dollars. Le prix de Hulu augmente lui aussi dans le même temps dans le pays.