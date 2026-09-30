Chez Apple, Jenson s'en prend à Liquid Glass, cette refonte visuelle qui joue sur la transparence avec des effets de verre dépoli. Pour l'expert, l'interface ne répond à aucun besoin propre de l'ordinateur de bureau. Visuellement et fonctionnellement, elle sert à rapprocher le Mac de l'iPhone. L'homme critique aussi les nouvelles fonctions destinées à solidifier les liens entre les appareils Apple. Selon lui, elles ne font que renforcer le fameux jardin clos d'Apple. Chaque fonction qui lie les appareils entre eux rend le départ vers la concurrence plus difficile.

Chez Apple, Jenson a travaillé sur les Human Interface Guidelines, autrement dit, le référentiel qui régit la cohérence des interfaces de la marque, sur Mac System 7, une version historique du système, puis sur le Newton, la tablette avant l'heure.

Si Jenson estime que la cohérence entre les plateformes peut être utile, il avance qu'Apple privilégie la cohésion de son écosystème plutôt au détriment de l'ergonomie et sans prendre en compte les usages du bureau.