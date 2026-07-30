Windows 11 : discrètement Microsoft installe OneDrive Photos, sans votre permission

Selon Windows Latest, le fonctionnement ne requiert pas de connexion à un compte Microsoft. L'application détecte automatiquement les photos stockées localement sur le disque dur. D'ailleurs, le scan est opéré même lorsque l'utilisateur n'a jamais activé le stockage de OneDrive, ni créé de profil. A priori, aucun paramètre ne permet de bloquer l'installation initiale.

L'application propose une option permettant d'analyser les photos à la recherche de visages. Cette fonctionnalité de reconnaissance biométrique nécessite quand même l'approbation explicite de la part de l'utilisateur.

On se souvient que Microsoft avait déjà activé la sauvegarde automatique des dossiers personnels par défaut lors de la configuration initiale de Windows 11, une manière de saturer rapidement le quota gratuit pour inviter les consommateurs à opter pour une souscription supplémentaire. En parallèle de Copilot, Microsoft continue donc, encore et encore, de forcer ses services.