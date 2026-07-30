Windows 11 : discrètement Microsoft installe OneDrive Photos, sans votre permission

Un nouveau gestionnaire de photos fait son apparition dans le menu Démarrer pour certains utilisateurs. Microsoft installe OneDrive Photos en arrière-plan, sans consentement, et propose des fonctionnalités de reconnaissance faciale.
Microsoft déploie une nouvelle application photo sur Windows 11, laquelle peut rechercher automatiquement l'intégralité de vos clichés et procéder à une reconnaissance faciale.
Un déploiement silencieux via Windows Update
OneDrive Photos apparaît soudainement dans le menu Démarrer, sans notification ni message lors de la mise à jour du système. Des tests montrent que cette nouvelle app se charge via le fichier exécutable "OneDrive.App.exe" situé dans "C:\Program Files\Microsoft OneDrive". Ce programme est distinct du client de synchronisation principal.
L'application repose sur WebView2, une technologie web encapsulée dans une interface native. Cette architecture permet un déploiement rapide via les mises à jour existantes. Le client OneDrive classique utilise quant à lui "OneDrive.exe". Les deux programmes coexistent mais leurs noms prêtent à confusion.
Selon Windows Latest, le fonctionnement ne requiert pas de connexion à un compte Microsoft. L'application détecte automatiquement les photos stockées localement sur le disque dur. D'ailleurs, le scan est opéré même lorsque l'utilisateur n'a jamais activé le stockage de OneDrive, ni créé de profil. A priori, aucun paramètre ne permet de bloquer l'installation initiale.
L'application propose une option permettant d'analyser les photos à la recherche de visages. Cette fonctionnalité de reconnaissance biométrique nécessite quand même l'approbation explicite de la part de l'utilisateur.
On se souvient que Microsoft avait déjà activé la sauvegarde automatique des dossiers personnels par défaut lors de la configuration initiale de Windows 11, une manière de saturer rapidement le quota gratuit pour inviter les consommateurs à opter pour une souscription supplémentaire. En parallèle de Copilot, Microsoft continue donc, encore et encore, de forcer ses services.
Des alternatives comme, Proton Drive, pCloud ou kDrive revendiquent une approche européenne centrée sur le respect de la vie privée. kDrive a d'ailleurs annoncé avoir atteint 1 million d'utilisateurs cette semaine.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.