Infomaniak annonce que kDrive, son service de stockage cloud, vient de dépasser le million de comptes. L'entreprise rappelle qu'elle ne revend aucune donnée personnelle ni ne pratique de ciblage publicitaire.
Le service ne précise pas sur quelle période ce seuil a été atteint. L'annonce s'accompagne des arguments habituels d'Infomaniak : absence de revente de données, hébergement souverain en Suisse et conformité aux réglementations européennes sur la protection des données.
Un cloud chiffré en Suisse, mais toujours pas de zero-knowledge
Sur X, le compte officiel d'Infomaniak insiste sur les conditions dans lesquelles ce cap a été atteint : sans revente de données, sans ciblage publicitaire, via un cloud chiffré hébergé dans ses propres centres de données. Les fichiers transitent par une connexion chiffrée (protocole TLS), puis sont stockés sur des serveurs situés en Suisse. L'entreprise n'est pas soumise au Cloud Act américain.
Sur LinkedIn, Adrien Pedrina, CCO d'Infomaniak, y voit un signe d'adhésion croissante à ce modèle économique, qu'il associe à la capacité du groupe à concurrencer les acteurs américains du secteur sans renoncer aux performances attendues par les utilisateurs. Infomaniak a toujours revendiqué un modèle fondé sur la vente d'abonnements payants plutôt que sur l'exploitation publicitaire des données, avec une offre gratuite baptisée my kSuite incluant 15 Go de stockage kDrive et 20 Go de messagerie.
Au travers de notre test, kDrive se distingue par des tarifs deux fois moins élevés que ceux de Google Drive, Dropbox ou pCloud. On note quand même l'absence de synchronisation différentielle, mais aussi une gestion des photos peu aboutie sur l'application mobile. kDrive propose un chiffrement au repos en AES 128 bits, mais sans chiffrement de bout en bout généré côté utilisateur (zero-knowledge), à la différence de Proton Drive.
L'entreprise ne précise pas la part d'utilisateurs actifs parmi ce million de comptes cumulés depuis le lancement du service. kDrive reste positionné comme une alternative européenne face aux services américains, aux côtés de Proton Drive. Il s'en distingue par des outils collaboratifs plus étoffés (édition en temps réel via OnlyOffice, boîtes de dépôt), mais accuse un retard sur le chiffrement zero-knowledge, disponible chez son concurrent dès l'offre gratuite. Le chiffre communiqué par Infomaniak ne renseigne pas non plus sur la part de marché réelle du service. Ce cap du million confirme en tout cas une belle dynamique pour une offre dont le modèle économique repose exclusivement sur les abonnements.
- mood15 Go d'espace gratuit
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Infomaniak kDrive regroupe le stockage cloud, la synchronisation, le partage et l’édition collaborative dans un service accessible sur ordinateur, mobile et navigateur. Il convient aussi bien à un utilisateur individuel qu’à une équipe qui échange régulièrement des documents. La répartition des fonctions entre de nombreuses offres demande cependant de vérifier précisément la formule choisie. Le service ne doit pas non plus être confondu avec une sauvegarde indépendante, malgré son historique de versions et sa corbeille.