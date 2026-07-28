Sur X, le compte officiel d'Infomaniak insiste sur les conditions dans lesquelles ce cap a été atteint : sans revente de données, sans ciblage publicitaire, via un cloud chiffré hébergé dans ses propres centres de données. Les fichiers transitent par une connexion chiffrée (protocole TLS), puis sont stockés sur des serveurs situés en Suisse. L'entreprise n'est pas soumise au Cloud Act américain.

Sur LinkedIn, Adrien Pedrina, CCO d'Infomaniak, y voit un signe d'adhésion croissante à ce modèle économique, qu'il associe à la capacité du groupe à concurrencer les acteurs américains du secteur sans renoncer aux performances attendues par les utilisateurs. Infomaniak a toujours revendiqué un modèle fondé sur la vente d'abonnements payants plutôt que sur l'exploitation publicitaire des données, avec une offre gratuite baptisée my kSuite incluant 15 Go de stockage kDrive et 20 Go de messagerie.